VIDEO: Ôsmaci z Bratislavy si pre učiteľku pripravili úžasné prekvapenie. Ľuďom vrátili vieru v dobro

Keď učiteľka vošla do triedy, netušila, čo ju čaká. Zrazu ju vítajú žiaci so širokým úsmevom, výzdobou, tortou, obrovskou kyticou ruží a konfetami. „Všetko najlepšie!“ kričia študenti a v očiach ich učiteľky sa lesknú slzy dojatia. Celou triedou rezonuje smiech, potlesk a hrejivá atmosféra, ktorú dokáže vytvoriť výnimočné ľudské spojenie – to medzi dobrým učiteľom a jeho žiakmi. Takéto narodeninové prekvapenie si pre učiteľku pripravili ôsmaci zo Základnej školy Nejedlého v Bratislave a ich skutok sa na sociálnych sieťach ihneď stal virálnym.

„Pani učiteľka si vás bude pamätať do konca života,“ píšu dojatí ľudia, ktorí sú radi, že ani tá najmladšia generácia nezabúda na gestá lásky a ľudskosti. „Tento svet má vďaka takýmto ľuďom ešte stále nádej,“ zhodujú sa komentujúci, ktorí priznávajú, že pri videu si aj poplakali. „Tak predsa nie je tá dnešná mládež taká zlá! Veľká gratulácia pre pani učiteľku a hlboká poklona študentom,“ dodali.

Pozrite si skvelé video: