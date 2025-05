Pozreli sa jej do očí a vybrali výnimočné meno. Hviezda Dunaja sa stala otcom skôr, ako čakala

Keď mu manželka v jeden pekný večer s úsmevom na tvári a s radosťou v očiach oznámila, že sa stane otcom, nemohol byť šťastnejší. Ján Bakala sa odvtedy nevedel dočkať momentu, kedy sa prvý raz pozrie svojej dcérke do očí. Chvíľa, na ktorú hviezda seriálu Dunaj, k vašim službám tak dlho čakala, nakoniec prišla už v apríli a umelec sa stal hrdým otcom dievčatka, ktorému dal spolu s manželkou výnimočné meno.

Človek mieni, dieťa mení

„Mojou ústrednou témou je ochrániť a dopriať rodine všetko to, čo potrebuje. Samozrejme, že chlap sa mení a myslím si, že je to veľmi pekný a prirodzený vývoj. Veľmi to všetkým chlapom prajem a hovorím, aby sa tomu nebránili. Je to pekné a prirodzené,“ vysvetlil ešte v marci pre Šarm Ján Bakala, ktorý otcovský pud cítil už dávno predtým, ako dcéra prišla na svet.

Na jej príchod sa s manželkou tešil od samého začiatku a hoci je zvyknutý isté veci plánovať dopredu, uvedomuje si, že pri vytúženom bábätku sa občas bude musieť nechať unášať každodennosťou. Práve na také momenty je však dobre pripravený a s nadšením si ich začal vychutnávať už koncom apríla.

Aprílové dievčatko

„Každý deň prináša svoje prekvapenia, svoje pekné momenty, ktorými treba žiť. Ako počúvam vo svojom okolí, potvrdzuje sa, že človek mieni a dieťa mení. Takže to necháme plynúť tak, ako to budeme každý deň cítiť,“ vravel Ján Bakala, ktorý sa teraz so svetom podelil o nádhernú novinku.