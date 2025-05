Tak sa ožer k smrti, kričal jej muž. Michaela pila denne dva litre vína a bála sa, že triezvosť ju zabije

Pred siedmimi rokmi o siedmej ráno ukončila posledný „mejdan“. „Najhorší mejdan môjho života a čakal ma nástup na detox, kam ma manžel po dlhom presviedčaní (stále som sa mu snažila tvrdiť, že to zvládnem sama) doviezol niekedy po desiatej hodine. Aj keď som mala vtedy pri nástupe skoro tri promile, tak na ten deň nikdy nezabudnem. Bol to súčasne najhorší a najlepší deň môjho života,“ priznáva Michaela Duffková, abstinujúca alkoholička, ktorá sa bála, že keď bude ďalej piť, tak zomrie. Zároveň sa bála, že vytriezvenie ju zabije.

Fľaše schovávala

Mala 23 rokov, s manželom nebola úplne dlho a čakali ju tie najväčšie životné zmeny. Otehotnela a presťahovala sa k jeho rodičom na kraj Prahy, čakalo ju nové prostredie a úplne nová rola – rola matky. Aj keď dnes za svoju dcéru ďakuje, vtedy cítila len frustráciu, nespokojnosť a beznádej.

„Narodilo sa nám krásne zdravé dieťa... Všetko šlo, ako malo. Keď sme šli z pôrodnice, manžel ma požiadal o ruku. Dojčila som len krátko, asi mesiac alebo dva. Presne si pamätám, kedy som siahla po fľaši prvýkrát, volala som mojej dlhoročnej kamarátke, že sa budem vydávať a ona mi povedala, že si nie je istá, že príde... Hrozne ma to rozhodilo. Zobrala som sa a v rámci nákupu si kúpila fľašu vína. Večer som si sadla a vypila s prehľadom dva poháre a išla spať. Od začiatku som svoje pitie tajila a schovávala fľaše, ani neviem prečo,“ spomínala vo svojom blogu Michaela, ktorá sa veľmi rýchlo dostala od dvoch pohárov k dvom fľašiam.

Odpoveďou bola facka

Prekážal jej život so svokrovcami, to, že sa jej starali do výchovy dcéry a manželovi v opitosti vyčítala aj to, že po ich krátkom romániku musela ísť prvýkrát na potrat. „S rastúcim odporom rástla aj moja zlosť a fľaše vypitého vína... Vo vinotéke som už začala obhajovať svoje každodenné návštevy - návšteva, oslava, dneska nás bude veľa, hahaha,“ spomínala Michaela, ktorú jedného dňa manžel našiel doma takú opitú, že ledva stála na nohách. „Ale vychrlila som naňho veľa nadávok, že za všetko môže on, že chcem preč, že už tam dlhšie nebudem, že pijem vlastne kvôli tomu, že sa tam dusím... Odpoveďou bola facka, pozbierala som sa a išla spať,“ priznala.