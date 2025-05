Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Folkloristka a sinologička Dominika Sakmárová má v živote dve veľké vášne. Jednou je slovenský folklór, piesne a kroje, ktoré dokonca sama šije, a druhou Ďaleký východ. Sinológiu študovala na Karlovej univerzite v Prahe a neskôr žila v Južnej Kórei, Číne a na Taiwane, kde sa v postupne zdokonaľovala v čínskom jazyku a pozorovala miestne zvyklosti. O jej zážitkoch z troch pre nás exotických krajín vznikli nielen blogy a podcast, ale dokonca aj dve knihy a na ceste je tretia. V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY Dominika porozprávala o čudesných poverách, ktorým neoblomne veria mnohí obyvatelia Taiwanu. V júli 2024 sa s ňou zhovárala Andrea Fedorovičová.

V rozhovore sa dozviete: čomu všetkému veria ľudia na Taiwane,

prečo mnohým Taiwancom v lete ani nenapadne okúpať sa v mori,

prečo si vždy na začiatku nového roka otáčajú v domácnostiach gauč iným smerom,

ako vyzerá v Taiwane návšteva veštca.

Stretli sme sa na prednáške v rámci tohtoročného TEDxBratislava, kde ste veľmi zaujímavo hovorili o najrôznejších poverách, ktoré kolujú medzi domácimi na Taiwane. Pri mnohých sa človeku až zastaví obraz a zvuk. Prekvapili vás tamojší ľudia touto črtou?

Mňa najviac prekvapilo, ako veľmi sú tam povery votkané do každodenného života. Niekedy až na takej úrovni, že si ich domáci vôbec neuvedomujú. Aj ľudia na Slovensku mnohokrát veria v nejaké veci, ktoré sú im odovzdávané, no mnohí ich berú skôr ako nepodstatné drobnosti.

Dominika prednášala o poverách na Taiwane aj v rámci minuluročného TEDxBratislava. Foto: Instagram @dominika.sakmarova

Ak človeku poviete, že čierna mačka nosí smolu alebo nech nechodí popod rebrík, väčšina ľudí sa asi usmeje. Neprikladáme tomu až takú váhu. Na Taiwane, aspoň v mojom okolí, sa ľudia o veciach, ktorým verili, nejako špeciálne nezmieňovali. Proste to tak fungovalo.

Napríklad ich viera v šťastné a nešťastné čísla.

Tá je tak hlboko vrastená do tejto kultúry, že ľuďom ani nenapadne sa nad tým zamýšľať. Podvedome sa napríklad vyhýbali nešťastnej štvorke (nešťastná je preto, že slovo vyjadrujúce číslicu štyri tam znie takmer tak isto ako slovo umrieť, pozn. red.) a, naopak, snažili sa zaistiť si šťastné osmičky alebo deviatky (číslo osem znie totiž podobne ako získať a číslo deväť zasa ako dlhý, môže teda vyjadrovať napríklad dlhý život, pozn. red.).

Ako to vyzeralo v praxi?

Výťah v našej škole napríklad vôbec nestál na štvrtom poschodí, lebo tam zamurovali výťahovú šachtu. Nebol žiadny racionálny dôvod, prečo by tam ten výťah nemal stáť, no takto to jednoducho bolo. A rovnako v dome, kde sme žili.

Ten mal štyri poschodia, ale na to štvrté bolo vraj veľmi ťažké zohnať nájomníkov, pretože to úplne nie sú byty, kam by sa človek chcel nasťahovať. Vo výsledku to majiteľ vyriešil tak, že poschodia premenoval. Prvé sa stalo prízemím, tým pádom mala tá budova na papieri len tri poschodia a prenajať byt pôvodne na štvrtom bolo už ľahšie...

To je originálne riešenie.

Ľudia tam sú, možno práve vďaka tomuto nastaveniu, celkovo veľmi vynaliezaví, šikovne si dokážu poradiť s rôznymi vecami a tým nemám na mysli len šťastné a nešťastné čísla, ale sú takí aj v iných oblastiach. Sú veľmi životaschopní.

Počas najhorúcejších letných dní sa tiež niektorí vôbec nekúpu v mori...