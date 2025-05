Keď si bral lásku z gymnázia, všetko vedela. Jara Slávika jeho škandál naučil, že človek žije dva životy

„Som taký zvyknutý žiť úspešný život, že ešte aj v porne som získal Oscara,“ smial sa Jaro Slávik, ktorý aj po 30 rokoch hovorí, že natočenie dvoch filmov pre dospelých neľutuje, no dalo mu to poriadnu životnú lekciu. Zatiaľ čo cudzí ľudia mu dodnes v komentároch tento prešľap vyčítajú, jeho blízka rodina stojí pri ňom. Oporou mu je už vyše 25 rokov aj manželka Andrea, spolužiačka zo strednej školy, do ktorej bol platonicky zamilovaný. „Je to moja prvá láska a vlastne jediná láska môjho života. Najlepší človek v mojom svete,“ hovorí otvorene producent, ktorý to v živote nemal jednoduché.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlavikJaro/photos/a.129573743760717/412064602178295/?type=3&ref=embed_post

Nešťastní rodičia

Narodil sa v Bratislave ako dieťa populačného boomu 70. rokov rodičom, medzi ktorými bol veľký vekový rozdiel. „Môj otec bol podstatne starší od mojej matky. Pokiaľ si dobre pamätám tú legendu, spoznali sa na škole a bol medzi nimi 32-ročný rozdiel, preto to bolo komplikovanejšie,“ prezradil pre vidaduTV. „Z pohľadu päťdesiatnika si myslím, že to neboli veľmi šťastní ľudia. Udialo sa im niečo, čo ich spojilo – ja,“ vysvetlil Jaro Slávik a priznal, že v sebe nenosí mýtus šťastného detstva.

Odmalička sa vraj snažil dokazovať svoju existenciu nejakou výnimočnosťou – najlepšie mu išlo rozprávanie príbehov, preto začal písať poéziu aj prózu a učiť sa jazyky. „Podľa výsledkov aj podľa mojej pamäti som bol výborný elitný žiak a to dokazuje aj to, že ma ešte pred maturitou prijali na Vysokú školu múzických umení na filmovú a televíznu fakultu,“ prezradil Jaro Slávik, ktorý mal len 17 rokov, keď ho prijali na scénaristiku. Už vtedy prežil jednu udalosť, ktorá navždy determinovala jeho život. Ešte ako stredoškolák spoznal svoju budúcu manželku Andreu, spolužiačku a gymnaziálnu lásku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlavikJaro/photos/pb.100044320575080.-2207520000/670644192987000/?type=3

Jedno rande navyše

„Bolo to vtedy len platonické. Boli sme spolu na jednom rande a ona povedala, že to bolo to jedno rande navyše, čo potrebovala v živote a potom sme sa dlhé roky nevideli,“ spomínal známy producent. Keď si nakoniec Andreu zobral za ženu, priznal jej aj ten najväčší prešľap z jeho minulosti.