František Kovár o manželstve s milovanou Danielou: Keď ženy dajú najavo neprijateľnosť, zaradíte spiatočku

František Kovár prežíva v týchto dňoch jedny z najťažších chvíľ v živote, prišiel totiž o milovanú manželku Danielu. Nad zákernou chorobou, s ktorou posledné roky bojovala, žiaľ nedokázala zvíťaziť. „Zomrela v spánku, držal som ju za ruku,“ potvrdil známy herec pre Plus 7 dní. A hoci s Danielou prežil viac ako 50 rokov, v minulosti priznal, že ani oni to nemali vo vzťahu vždy len ružové.

Niečo sa odohralo

„Ona vkĺzla do môjho života tak, že môj priateľ Ivan Ambrovič mal narodeniny a keď som otvoril dvere, videl som tam jednu úžasnú, neuveriteľne nádhernú ženu, ktorá chodila s týmto mojím kamarátom na medicínu. Pozreli sme sa na seba a vtedy niečo medzi nami preblesklo, nejaká chémia, niečo sa odohralo,“ prezradil v relácii Zvedavá Zuza František Kovár, ktorý svoju Danku stretol pred 51 rokmi.

A vždy, keď o nej aj po rokoch hovoril, celý sa rozžiaril. „Ešte aj dnes, keď si spomeniem na naše prvé stretnutie, niečo vo mne zašimrá,“ priznal známy herec.

Hodíte spiatočku

So svojou polovičkou až do jej odchodu na večnosť prežil viac ako pol storočie. Napriek veľkej láske a súzneniu to však ani oni dvaja nemali vždy na ružiach ustlané a za tie roky si v manželstve prešli kadečím. „Manželstvo so sebou prináša veci, ktoré treba stále riešiť. Stretnú sa v ňom dvaja ľudia z rozdielnych rodín, inak vychovávaní, každý donesie do vzťahu čosi svojské. Vznikali situácie, keď musel niekto z nás svoj postoj korigovať alebo aj ustúpiť. Keď sa to deje v emóciách, je to také talianske, ak to zvládnete s chladnou hlavou, bolí to menej,“ povedal pre Šarm s tým, že nikdy však nezažili až takú krízu, ktorú by neustáli.

„Až takú nie. Keď ženy občas dajú najavo, že niečo je už neprijateľné, uvedomíte si to a hodíte spiatočku,“ dodal umelec.