Viete, kde je vo vašej kuchyni ukrytý raj baktérií? Skúsená upratovačka odhalila najšpinavšie miesta

Napriek tomu, že sa zo všetkých síl snažíme našu kuchyňu udržiavať v čistote, môžu v nej zostať miesta, na ktoré jednoducho zabúdame. Danielle Mason, upratovačka, ktorá tvorí obsah na sociálne siete tak, že ukazuje, ako správne upratovať a udržiavať si domov v čistote, upozornila na zákutia, ktoré najčastejšie prehliadame a zostávajú stále zašpinené.

5. Utierka na riad

Čistota utierky, ktorou sušíte riad, je do veľkej miery podmienená tým, ako často ju vymieňate - možno to nie je dostatočné. „Mali by ste mať k dispozícii jednu utierku na každý deň v týždni, keďže v sebe nesú veľa baktérií a mikróbov, ktoré sa môžu rozšíriť po celej kuchyni. Keď utierkou sušíte hrnce a panvice, a potom ňou utierate aj povrchy, nie je to správny postup,“ vysvetľuje upratovačka pre Daily Mail.

Ilustračný obrázok Foto: Freepik

4. Kuchynský drez

„Toto miesto je perfektnou množiarňou baktérií a špiny - v umývadlách sa nachádza výrazný mikrobióm,“ vysvetľuje Danielle. Mikrobióm, ktorý spomína, môže stáť za rôznymi ochoreniami, preto odporúča, aby sme sa vyhli vyhadzovaniu zvyškov do drezu. „V dreze umývate poháre a taniere, prípadne ho používate aj na prípravu jedál, preto by ste ho mali udržiavať v čistote. To, čo do kuchyne nepatrí, by tam nemalo byť,“ objasňuje.

„Nikdy vodu z podláh nevylievajte do kuchynského drezu, vždy ju vylejte do záchodu,“ upozorňuje upratovačka. Taktiež ponúka odpoveď na otázku, ako teda správne čistiť drez. „Stačí zmiešať sódu bikarbónu a ocot, prípadne drez môžete vyčistiť bielidlom, no to môže zostať na spodku drezu. Závisí od materiálu, z ktorého je tvorený. Ja čistím svoj drez každý jeden deň,“ priznáva Danielle.

3. Tlačidlá či kľučky