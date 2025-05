Do kostýmu by sa znova obliekol len kvôli synom. Takto sa zmenil Superman z kultového seriálu

Seriál, v ktorom Tom Welling ako budúci Superman objavoval svoje schopnosti uprostred malého mesta, kedysi obletel celý svet, no známym hercom v koži Clarka Kenta vôbec nemusel byť práve on. Ponuku stvárniť ho totiž najskôr pre komplikácie so scenárom takmer odmietol. Napokon sa však ukázalo, že počiatočné pochybnosti o seriáli boli úplne zbytočné.

Pochopil podstatu

„V tom čase som mal veľa konkurzov, chodil som na tri, štyri denne. Snažil som sa zistiť, čo vlastne robím a potom prišiel seriál Smallville, no neposkytli mi scenár. Chceli len, aby som prišiel na konkurz. Môj manažér vtedy povedal, že to znamená, že buď ten scenár vôbec nemajú, alebo nie je veľmi dobrý. Tak sme to odmietli,“ vysvetlil pre časopis The Hollywood Reporter známy herec, ktorého režisér aj naďalej prosil, aby na konkurz prišiel.

Keďže Tom veľmi naliehal, dovolili mu prečítať si scenár pilotnej epizódy, ale len pod podmienkou, že podpíše zmluvu o mlčanlivosti. Práve vtedy si slávny herec uvedomil, že pripravovaný seriál vôbec nie je o Supermanovi, ale o mladíkovi, ktorý sa snaží zistiť, kým vlastne je a to ho zaujalo. S produkčným tímom sa napokon porozprával, ich ponuku prijal a dnes je za to vďačný.

Pre synov urobí všetko

„Pamätám si, že sa seriál vysielal po celom svete a keď som bol pred pár rokmi v Južnej Afrike, jeden z ľudí, s ktorými som pracoval, ho poznal. Hovoril mi, že na ňom vyrastal a že každé dve hodiny v televízii vysielali jednu epizódu, takže ho vlastne poznal každý, pretože nemali na výber,“ smial sa v rozhovore pre portál Screen Rant.