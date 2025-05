Letný tábor mu prevrátil život naruby. Známy herec je dodnes len chlapcom z dediny, ktorý má veľké sny

Aj keď už pôsobí v hlavnom meste, mysľou sa stále vracia do malej obce, v ktorej vyrastal.

Odmalička rád spieval, navštevoval základnú umeleckú školu, ako malý s otcom chodieval na opekačky, na ktorých nikdy nesmela chýbať gitara, no aj napriek veľkému hudobnému nadaniu sa chcel stať elektrotechnikom. Rodičia však nedovolili, aby jeho potenciál ostal nepovšimnutý a syna poslali na prijímacie skúšky na konzervatórium. Chlapcovi z fotografie sa to v tom čase vôbec nepáčilo, vedel, že sa v novej škole bude musieť veľa učiť a na skúšky napokon išiel len preto, že by ho rodičia inak nepustili na vytúžený letný tábor. A tak sa z neho napokon stal herec, ktorého pozná celé Slovensko.

Spoznávate chlapca na fotografii?