Dobrú noc a uvidíme sa zajtra. Spánkový rozvod môže zachrániť manželstvo, no má štyri pravidlá

Kráľovná Alžbeta II., Cameron Diaz, Beckhamovci, ale aj Mária Kráľovičová či Ady Hajdu. Tieto známe osobnosti prehovorili o tom, že so svojimi partnermi mali či majú oddelené spálne a radikálne im to zmenilo život. „Oddelené spálne by mali byť normou,“ vraví Cameron Diaz a niektorí odborníci jej dávajú za pravdu. Tzv. spánkový rozvod môže podľa nich skvalitniť vzťah a zachrániť nejedno manželstvo, partneri by však mali dodržiavať štyri pravidlá, inak môže spánkový rozvod urobiť viac škody ako úžitku.

Chronické nevyspanie

Ako uviedol The Guardian, oddelené postele sa začali vnímať ako znak vzdialeného alebo neúspešného manželstva v 50. rokoch minulého storočia. Pritom spanie v oddelených izbách sa vyskytovalo aj medzi kráľovskými rodinami, je známe, že zosnulá kráľovná Alžbeta II. a vojvoda z Edinburghu nezdieľali tú istú spálňu, ale vždy ich mali nejako prepojené. Napriek rozdeleným spálňam spolu vydržali vyše 70 rokov.

Tzv. spánkový rozvod dnes opäť prichádza do módy, píšu o ňom všetky svetové médiá a hlavný dôvod, ktorý páry z celého sveta pri odchode jedného z partnerov zo spoločnej spálne uvádzajú, je zhoršená kvalita spánku. Ak jeden z partnerov hlasnejšie chrápe, nepríjemné mľaská či škrípe zubami, toho druhého môžu všetky tieto pazvuky vyhnať zo spálne. „Chrápe 60 percent mužov vo veku 60 rokov, vo veku okolo 30 rokov je to štvrtina,“ povedal pre CNN Prima News spánkový expert Martin Trefný.

Chronické nevyspanie oslabuje imunitu, zvyšuje riziko vzniku rôznych ochorení, napomáha aj priberaniu a robí z nás podráždených ľudí, čo sa môže premietnuť aj do samotného vzťahu. „Nevyspatý, nervózny človek, ktorý horšie znáša stres, vnáša nepokoj aj do vzťahu,“ zhodujú sa experti, ktorí vravia, že spánkový rozvod, teda oddelené spálne, so sebou môže priniesť hneď niekoľko pozitív.

Štyri zásady

Okrem toho, že vám partner nebude chrápať do ucha, si každý môže odchádzať spať vtedy, keď sa mu to hodí bez toho, aby rušil toho druhého. Taktiež si môžu zvoliť vyhovujúcu teplotu v miestnosti, hrúbku paplónov, vankúšov či podobne. „Zlepšenie celkovej kvality spánku má potom ešte jeden veľký prínos. Dlhší pokojový režim pomáha mozgu lepšie sa obnovovať a relaxovať, čo vo výsledku znamená aj nižšiu mieru stresu po prebudení,“ vysvetlila lekárka Carolyn Deanová.

Experti z Harvardu ale upozorňujú, že partneri, ktorí sa rozhodnú pre oddelené spanie, by mali dodržiavať štyri zásady, aby tým nepoškodili svoj partnerský vzťah. Cieľom je totiž zachovať si medzi sebou intimitu aj napriek tomu, že nespia v jednej posteli alebo izbe.