Na noc s Kaiserom a Lábusom nikdy nezabudne. Legendárne duo si šialene vystrelilo aj zo slávnej Francúzky

Aby svoje kúsky doviedli do dokonalosti, mali dokonca viacerých spriaznených spolupracovníkov.

Dlhé roky bavili celé Československo, ale nie každý vie, že Oldřich Kaiser a Jiří Lábus si radi robili žarty aj mimo televíznych kamier. Nerozlučná dvojka sa chopila každej príležitosti, keď si z druhých mohli vystreliť, a aby mohli svoje kanadské žartíky doviesť do dokonalosti, mali dokonca aj spriaznencov a spolupracovníkov.

Foto: z knihy Psáno v kóji/Zuzana Maléřová

Tajné preteky recesistov

„Bez nášho tímu by boli chlapci často bezmocní,“ spomína v knižke Psáno v kóji jedna ‚z ich tímu‘, spisovateľka Zuzana Maléřová. Oldo a Jiří so sebou strhli takmer každého, komu imponoval podobný typ humoru. Do partičky, ktorá s nimi radostne vystrájala, patrili aj umelci ako Karel Roden s Ivanou Chýlkovou, Jiří Knot, Géza Gerendáš, Jaroslava Kretschmerová, Naďa Konvalinková či Antonín Procházka.

Foto: z knihy Psáno v kóji/Zuzana Maléřová

S menovanými priateľmi Kaiser a Lábus dokonca organizovali tajné preteky a akúsi prehliadku najlepších recesistov. Účastníci sa v dohodnutý deň rozdelili do štyroch tímov a jednotlivé posádky dostali zapečatené obálky s úlohami, ktoré majú splniť. Vtipné úlohy vymýšľali, samozrejme, Kaiser a Lábus, ktorí sa pasovali aj do úlohy porotcov. Najdôležitejším pravidlom pri plnení vtipných zadaní bolo, aby účastníci za žiadnych okolností nedali najavo, že ide o hru či recesiu.

V knihe Psáno v kóji uvádza Maléřová pre ilustráciu niekoľko u nich. Účastníci mali pri ich realizácii obvykle veľkú slobodu a pri hodnotení kládli Lábus s Kaiserom dôraz najmä na kreativitu. Súťažiaci recesisti to rozhodne nemali jednoduché, veď posúďte sami: