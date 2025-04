Bola slobodnou mamou, on bol o šesť rokov mladší. Saša Orviská našla v Jaroslavovi svoj protipól

Niekoľkokrát to vyzeralo, že je ich kapitola dopísaná.

Pochytal aj to, čo sa chytiť nedalo a stal sa najužitočnejším hráčom play-off tohtoročnej Tipos extraligy. „Neplačem, mám šampanské v očiach,“ smial sa po rozprávkovej výhre Košíc nad Nitrou brankár oceliarov Jaroslav Janus, ktorý priznal, že keď dali jeho spoluhráči víťazný gól, dobre si poplakal. Na ľade s ním víťazstvo oslavoval nielen syn Jonatán, ale aj jeho dlhoročná partnerka a obľúbená moderátorka Alexandra Orviská, s ktorou tvorí pár vyše 10 rokov. Za spoločnú dekádu ich nerozdelil vekový rozdiel, hoci to podľa nich niekoľkokrát vyzeralo tak, že „je ich spoločná kapitola dopísaná“.

Zahodiť egá

„Moja žena je jedine hokej,“ hovoril ešte v roku 2013 Jaroslav Janus v rozhovore pre TopStar, ktorý robil práve so Sašou Orviskou. O rok na to už slovenské médiá špekulovali o ich vzťahu, ktorý potvrdili až oveľa neskôr zamilovanými fotografiami a vyznaniami. „Ja a môj mladý frajer, ľúbim ťa,“ pridala napríklad na sociálne siete Alexandra, ktorá je od Jaroslava staršia o šesť rokov a v čase, keď sa spoznali, bola slobodnou mamou. So svojím bývalým partnerom Martinom Valihorom mali vždy ukážkový vzťah.

„Rozchodom by sa svety rodičov nemali rozdeliť. Veď už navždy ich spája niečo spoločné, čo sa nedá vymazať. Je to tam, živé, krásne a citlivé. Tam treba proste zahodiť ego,“ vysvetľovala Orviská pre magazín EVA.

Rozchádzanie a schádzanie

Ako uviedol týždenník Šarm, Jaroslav si musel na tieto rodinné konštelácie zvyknúť a hoci zo začiatku vraj žiarlil, rýchlo pochopil, že pre Alexandrinu dcéru je to najlepšie možné nastavenie. „Ďakujem, že môžem žiť s takouto krásnou dušou, úžasným mužom, super kamarátom, bezstarostným bláznom, mojim protipólom, ktorý dokáže rešpektovať, že som jeho presný, zrýchlený opak,“ uviedla Alexandra. Zároveň priznala, že s Jarom to nemali vždy ružové, práve naopak. Do roku 2018 sa totiž dvojica rozchádzala a schádzala.