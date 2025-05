Pri najmladšej dcérke rieši veľkú dilemu. Zuzana Haasová poprosila o rady ďalšie mamičky, toto jej napísali

Keď sa začiatkom roka stala Zuzana Haasová už trojnásobnou mamou, s manželom, huslistom Viliamom Schowanetzom, boli obaja šťastím bez seba. A hoci príchod na svet najmladšej dcérky známej herečky nebol úplne bez problémov a nejaký čas musela pobudnúť v inkubátore, dnes je už rodinka pokope a umelkyňa si materstvo v 44 rokoch veľmi užíva. Podobne ako iné mamičky sa však aj ona v rámci starostlivosti o bábätko potýka s mnohými otáznikmi. Jednu veľkú dilemu riešila pred časom aj s mamičkami na sociálnej sieti.

Porodila predčasne

Po tom, ako umelkyňa prišla v minulosti o dve deti, jej osud doprial k dospelej Romane z predošlého manželstva ďalšiu zdravú dcérku Marínu a tento rok do rodiny pribudla tretia dcérka Johannka. „Porodila som 28. januára predčasne, dieťatko je zatiaľ v inkubátore. Pohlavie ešte nechcem prezradiť, až keď príde k nám domov a budeme všetci spolu,“ prezradila vtedy čerstvá mamička pre Nový Čas.

Dnes sú už všetci spolu a umelkyňa sa teší z rodinnej idylky. Starostlivosť o najmladšiu dcérku si Haasová nadmieru užíva a svoju radosť z Johannky zdieľa aj so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Nedávno tiež na svojom profile riešila veľkú dilemu týkajúcu sa nosenia bábätka. V ostatných rokoch sa totiž stalo zvykom, že niektoré mamičky menej kočíkujú a viac nosia dieťatko pri sebe v šatke či nosiči.

Kočík či nosič?

Umelkyňa prezradila, že podobne to má aj ona a zatiaľ to vyzerá tak, že sa to dcérke aj mamičke páči. „Ja som totálne za nosenie, túlenie, objímanie a vytváranie istoty v nosiči – kočík používame naozaj len obmedzene, Viliam tiež. Marína kočík nemusí a všade chodí pešo a ak sa cíti nesvoja, automaticky ide do náručia pritúliť sa,“ napísala herečka na sociálnej sieti.

Zároveň sa ostatných mamičiek spýtala, ako ony nosili ich dieťatko a či sa v niečom s partnerom striedali. „Milujem nosenie. Prvú dcéru som sa odvážila od polroka. Keď sa nám narodila druhá dcéra, bola som odhodlaná skôr a sama som neverila, že to dám aj so šatkou – bolo to úžasné. Čím menšie bábenko, tým viac som si nosenie užívala. Každá to cítime inak, ale som za nosenie aj za kočík. Nevedela by som fungovať len na kočíku alebo na nosiči,“ napísala jedna z mamičiek. Ďalšia sa zase priklonila viac ku kočíku: „Z pohľadu fyzioterapeutky skôr odporúčam správne nastavený kočík. Ale všetko je o preferenciách rodiča a jeho vnútornom nastavení,“ myslí si zasa iná žena.