Cíti, že je stále pri nej. Katka si opäť zaspomínala na Mekyho, doma po ňom dodnes opatruje zopár vecí

Už sú to viac než tri roky, čo do hudobného neba odišla spevácka a skladateľská legenda Miroslav Žbirka. „Správy o mojej smrti sú pravdivé, to by povedal Meky, keby žil,“ písalo sa vtedy na sociálnych sieťach speváka, ktorého zvykli volať jednoducho Meky alebo aj slovenský Paul McCartney. Jeho osudová láska, manželka Katarína, na svojho muža ani po čase nezabudla a stále si ho nosí v srdci. V rozhovore pre portál Super.cz prezradila, že po ňom dokonca doma stále opatruje jednu vec.

Zaimprovizovala

Láskou Mekyho Žbirku nebola len hudba, ale najmä žena, ktorá po jeho boku stála viac ako 34 rokov. Hudobník svoju Katku spoznal, keď prišla ešte ako študentka do pražskej Lucerny, aby s ním urobila rozhovor.

„Meky myslel, že rozhovor bol dohodnutý manažérom, hoci nebol. Sľúbil mi, že mi ho poskytne na druhý deň po autogramiáde. Prišla som preto za ním a on ani nezdvihol hlavu od kartičiek, ako ich podpisoval a len povedal, že presne vie, kto za ním prišiel. Išli sme na kávu a vtipné bolo, že ja som preňho nemala pripravené žiadne otázky. Nejako som zaimprovizovala a nakoniec ten rozhovor nikdy nikde nevyšiel,“ spomínala Katka na osudný deň pre portál markiza.sk.

Cíti, že je stále s ňou

Z pracovného stretnutia sa napokon vykľula celoživotná láska, a hoci spevák musel o Katku zabojovať, vyplatilo sa. Až do jeho nečakaného odchodu spolu žili viac ako tri desaťročia a Katkina láska k nebohému manželovi trvá aj tri roky po jeho odchode. Niekoľkými vecami, ktoré si po ňom nechala, si ho často dodnes pripomína.