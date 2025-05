Odborníci na čistenie: Rúru môžete efektívne vyčistiť aj doma vyrobenou pastou. Na jednu vec nezabúdajte

Čistenie rúry, varnej dosky či digestora nepatrí medzi obľúbené domáce práce a aj keď by sa im mnohí najradšej vyhli, ide o dôležitú súčasť údržby domácnosti, ktorá prispieva k jej bezpečnosti. Ak sa do tejto aktivity budete púšťať pravidelne, nebude vás stáť veľa námahy ani času a vďaka pár radám sa z nepríjemnej povinnosti môže stať celkom zvládnuteľná rutina.

Dve metódy čistenia

Rúry možno umývať dvoma spôsobmi - kúpeným čistiacim prostriedkom alebo podomácky vyrobeným roztokom. Ako pre CNN Underscored prezradili odborníci na čistenie Gina Perry a Katie Sadler, každá z metód má svoje výhody aj nevýhody. Prostriedky si síce dokonale poradia so špinou a mastnotou, no obsahujú agresívne chemikálie, ktoré môžu dráždiť pokožku aj dýchacie cesty. Na druhej strane sú domáce roztoky jemnejšie, ale nie rovnako účinné.

Ak sa rozhodnete pre čistenie rúry overeným prípravkom z obchodu, jednoducho ho naneste na rošty, dvierka aj celé vnútro spotrebiča. Postupujte podľa pokynov na obale a nechajte prípravok pôsobiť dostatočne dlho, aby prenikol do zaschnutých nečistôt. Následne rošty vyberte, utrite ich vlhkou handričkou alebo hubkou, opláchnite čistou vodou, dôkladne vysušte a odložte bokom. Vnútro rúry aj dvierka poriadne vyčistite, použite dostatok vody a na záver všetko dosucha vyutierajte.

Tí, ktorí radšej siahajú po ekologickejších alternatívach, by mali rošty vybrať ešte pred nanesením pasty do vnútra spotrebiča. Namočte ich minimálne na 30 minút do horúcej vody s prípravkom na umývanie riadu, aby mastnota a špina zmäkla. Následne ich vyčistite drôtenkou alebo hubkou, dôkladne opláchnite a osušte.

Domáce čistenie

Na prípravu prírodnej pasty zmiešajte polovicu šálky sódy bikarbóny s vodou tak, aby vznikla hladká a dobre roztierateľná hmota. Pastu rovnomerne naneste na celé vnútro rúry a nechajte pôsobiť aspoň 12 hodín. Potom ju zotrite vlhkou handričkou alebo špongiou.