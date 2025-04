VIDEO: Neuveriteľná dráma až do konca. Košickí hokejisti pred vlastnými fanúšikmi získali rekordný titul

Hokejisti HC Košice získali rekordný desiaty titul v najvyššej slovenskej súťaži. „Oceliari“ v rozhodujúcom siedmom zápase finále play off Tipos extraligy zvíťazili na domácom ľade nad HK Nitra 5:4 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy. Víťazný gól strelil v 62. minúte v presilovke Danick Martel.

Radosť košických hokejistov. Foto: TASR/František Iván

Košičania sa osamostatnili na čele historickej tabuľky víťazov pred bratislavským Slovanom, ktorý získal deväť titulov. Košický útočník Marek Bartánus získal siedme zlato v kariére, čím vytvoril nové maximum.

Finále play off Tipos extraligy – siedmy zápas /na 4 víťazstvá/: HC Košice - HK Nitra 5:4 po predĺžení (1:2, 1:2, 2:0 - 1:0) Góly: 12. Jääskeläinen (Pollock, Gildon), 32. Martel (Pollock, Jääskeläinen), 42. Zigo (Gildon, Pollock), 50. Rogoň (Krivošík, Petráš), 62. Martel (Chovan) - 7. Passolt (Green, Gill), 17. Jackson (Bubela), 27. Passolt (Cotton, Jackson), 38. Descheneau (Gill, Bača). Rozhodcovia: Stano, Štefik - Durmis, Gegáň, vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše Mezei (Nitra) 5 min. + DZK za seknutie, presilovky: 3:3, oslabenia: 0:0, 8347 divákov.

/konečný stav série: 4:3, Košice získali titul/ Košickí fanúšikovia. Foto: TASR/František Ivan Košice: Janus - Teves, Rosandič, Parlett, Deyl, Ferenc, Gildon, Kvietok - Jääskeläinen, Pollock, Martel - Mikúš, Chovan, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Lunter, Krivošík, Zigo Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Green, Bača, Vitaloš, Stacha, Hain - Descheneau, Gill, Pobežal - Jackson, Bubela, Passolt - Bačo, Čederle, Okoličány - Kováč, Hrnka, Bajtek

Od úvodu rozhodujúceho zápasu sa hral ofenzívny hokej, ktorému nechýbali šance a ani góly. V 7. minúte nastala kuriózna situácia, keď Josh Passolt v presilovke prestrelil Jaroslava Janusa, no rozhodcovia si neboli istí gólom a tak nechali pokračovať v hre. Passolt krátko na to prekonal Janusa aj druhýkrát, no napokon rozhodcovia posúdili prvú situáciu ako gólovú - 0:1.