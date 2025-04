Ich láska išla iba cez žalúdok. Ivanovi a Barbore sa za jediný rok podarilo schudnúť 108 kíl

Ivan a Barbora Demeterovci sa do českých Extrémnych premien prihlásili spoločne. Sympatický pár bol nerozlučnou dvojkou, a to aj v nezdravom životnom štýle – spoločné večery boli plné dobrého jedla, sladkostí a nápojov. To všetko boli rituály, ktoré ich dohnali až k tomu, že pre obezitu nemohli mať bábätko. Práve túžba po ňom bola jedným z hlavných dôvodov, prečo sa partneri pustili do ročnej premeny, z ktorej odišli ako úplne iní ľudia. A to doslova.

Láska ide cez žalúdok

Barbora je na začiatku premien žena v domácnosti, Ivan pracuje ako sanitár v nemocnici. Napriek tomu jeden bez druhého neurobia ani krok. „S priateľom sme spolu päť rokov a rozhodne si myslím, že je to osud. Už len kvôli tomu, že máme aj rovnaké priezvisko,“ smiala sa sympatická Bára. „Poznáme sa odmala. Boli sme kamaráti, a čím sme boli starší, tým viac sme zisťovali, že k sebe máme bližšie. Až to skončilo takto,“ usmieval sa zase Ivan, ktorý bol hrdý, že sa im spoločne podarilo kúpiť byt a radi by sa stali rodičmi.

Mladý pár ale priznal, že si takmer všetku lásku dokazujú jedlom, čo zapríčinilo, že vo svojich 23 rokoch váži Barbora 126 kilogramov a Ivan až 129. Na večeru bežne jedli paradajkovú omáčku s mäsom a siedmimi knedľami. „Ja mu predsa nebudem variť šalát s kuraťom, ale to, čo má rád. Keď k nám príde návšteva, tak máme plný stôl jedla. Boli sme učení k pohostinnosti. Priznám sa, mám rada jedlo. U nás sa veľa varí. Vo veľkom. A keď je doma jedlo, tak sa zje,“ vysvetľovala pre TV NOVA Barbora, ktorá zároveň priznala, že v minulosti podstúpila zmenšenie žalúdka a hoci schudla, váhu si nedokázala udržať. Oboch ich s Ivanom mrzelo, že ich hmotnosť začala byť obmedzujúca už aj pri bežných činnostiach.

Hneď sa obliecť

„Viem, že Bára ma miluje takého, aký som, ale keď vyjdem z kúpeľne, musím sa hneď obliecť,“ povedal pred prvým vážením Ivan, ktorý bol vždy sebavedomý, no posledné roky sa pre svoju vyššiu váhu vždy zhadzoval. Barboru zase najviac trápilo to, že pre obezitu nedokázali počať bábätko. Dúfala, že v Extrémnych premenách sa dostane na 90 kíl, no tréner Martin Košťál veril, že pokiaľ bude skutočne makať, číslo môže po roku začínať osmičkou.