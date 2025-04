Ryšavke pribudli vrásky, Gilbert odišiel priskoro. Ako dnes vyzerá Anna zo Zeleného domu a jej priatelia?

Nestarnúci príbeh ryšavej siroty Anny zo Zeleného domu utkvel v pamätiach ľudí naprieč generáciami, a to aj napriek tomu, že sa film na obrazovkách prvý raz objavil pred 40 rokmi. Dobrodružstvá malého dievčatka s bujnou fantáziou, ktoré stvárnila Megan Follows, však mohli vyzerať úplne inak, ak by známa herečka v tom čase o rolu nezabojovala. Pozrite sa, ako herci z obľúbenej snímky vyzerajú dnes - mnohí sa zhodujú na tom, že filmovej Anne sa podarilo zastaviť čas.

Problémy so záchodom

Rolu Anny chcelo vtedy získať tritisíc mladých dievčat, ktoré prišli na konkurz. Režisér Kevin Sullivan si nakoniec vybral 17-ročnú Megan Follows, ktorú najskôr považoval za starú, pretože mala hrať o štyri roky mladšiu Annu.

Nakoniec sa ju ale rozhodol pozvať na ďalších konkurz. Tesne predtým, ako mala prísť, sa jej v dome pokazil záchod, ktorý pretiekol a narobil veľký neporiadok. Megan Follows musela záchod nechať záchodom a utekala na konkurz, kde prišla celá zadychčaná a vystresovaná.

„Bola taká bez seba a taká rozčúlená, že nakoniec bola úplne geniálna,“ priznal režisér, ktorý si nakoniec Megan vybral a ako sa neskôr ukázalo, bolo to správne rozhodnutie. Práve Anna zo Zeleného domu bola filmovou postavou, ktorá herečku preslávila najviac a aj po 40 rokoch sa nájdu stále noví fanúšikovia, ktorí sa zamilujú do príbehu ryšavej siroty. Pozrite sa, čo je s hercami z kultového filmu dnes.

Jonathan Crombie ako Gilbert

Talentovaný herec a predstaviteľ Anninej veľkej lásky zomrel náhle v roku 2015. Jonathan Crombie mal len 48 rokov a osudnými sa mu stali komplikácie spojené s krvácaním do mozgu. „Miloval herectvo, miloval komédie, spievanie a tancovanie. Už ako malé dieťa zbožňoval šou z Broadwaya a všetky veci s tým spojené. Spieval a tancoval v obývačke,“ spomínala vtedy na svojho brata Carrie Crombieová pre CBC.

Schuyler Grant ako Diana