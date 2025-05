Keď plakala od bolesti, zaťala zuby. Ján Gallovič pri primabaleríne Nore zistil, čo je to sila

Bol hviezdou muzikálov v 90. rokoch a jeho hlas Jamesa Bonda milovali všetci. Ján Gallovič je na rozdiel od agenta 007 dlhé roky šťastne ženatý s bývalou primabalerínou Norou. Ich spoločná cesta bola plná výziev, odriekania, ale hlavne rešpektu. Začítajte sa do príbehu baletky, ktorá tancovala aj s krvou na špičkách, a herca, ktorý nikdy nezabudol, že jeho rodina je viac ako potlesk.

Foto: TASR

Zobrala si tatranského chlapca

Ona o tom, že sa stane baletkou, snívala skôr, než začala chodiť do školy, on sa k herectvu dostal viac-menej náhodou. Nora Gallovičová si svoj sen splnila ako podľa predlohy filmu – s baletom začala ako trojročná, bola extrémne disciplinovaná, trpezlivá, absolvovala konzervatórium a keď ju prijali do tanečného zboru Slovenského národného divadla, na ten pocit nikdy nezabudla. Po pol roku dostala zmluvu sólistky a čoskoro aj primabaleríny, hoci ako 23-ročná otehotnela.

Prvého októbra 1988 si za muža zobrala 27-ročného Jána Galloviča, v tom čase už začínajúceho herca, ktorý svojím imidžom mladého „keep smiling“ tatranského chlapca vraj obmäkčil aj vždy nevrlého Jozefa Bednárika. Ako kedysi Gallovičovci spomínali pre SME, vzali sa po štyroch rokoch vzťahu a krátko nato sa stali rodičmi dcéry Alexandry.

Ján Gallovič. Foto: TASR

Buď budeš pri mne, alebo je koniec

„Otehotnela som v podstate neplánovane a priznám sa, aj ma to spočiatku zaskočilo. Ani sekundu som však nezaváhala, čomu dať prednosť. No a manžel, ktorý vtedy hral v Nitre, dostal ‚podmienku‘, že buď sa vráti do Bratislavy, aby bol pri mne, alebo je medzi nami koniec,“ vravela kedysi otvorene pre SME Nora Gallovičová.