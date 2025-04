Neveria jej, keď hovorí, koľko na ne míňa. Agáta za potraviny na týždeň zaplatila menej ako 35 eur

Nakúpila som iba to potrebné. To je podľa mňa úplný základ toho, prečo za tie moje nákupy vždycky zaplatím tak málo, hovorí.

„Keď ľuďom hovorím, koľko míňame za potraviny, neveria mi. Vyskúšajte moje tipy a možno nebudú veriť ani vám,“ vysvetlila na svojom YouTube kanáli Agát to vie Agáta Gašperec Brozová, ktorá vraví, že ceny potravín začínajú zaujímať už aj tých, ktorí sa doteraz o to starať nemuseli. Preto sa delí o rady, ako ušetriť a svojimi tipmi inšpirovala aj takých, ktorí za týždenný nákup dajú aj 200 eur.

Najdôležitejšia rada

„Môžeme mať rôzne dôvody na to, prečo chceme svoj rozpočet na potraviny znížiť. Možno je to práve stúpajúcimi cenami, možno je to výpadkom príjmu, možno naše výdavky na stravu nezodpovedajú finančným cieľom, ktoré sme si vytýčili,“ uviedla rôzne dôvody. Ich trojčlenná rodina, dvaja dospelí a jedno batoľa, utráca za nákupy mesačne 300 eur. „Veľa ľudí mi to ani neverí. Ak chcete vedieť, ako na to, mám pre vás pár tipov,“ prezradila Agáta.

Jej najdôležitejšou radou je, aby si ľudia varili doma. „Poďme si do toho hodiť trochu matematiku. Lacnejšie menu v reštaurácii vyjde okolo 7-8 eur, vo väčších mestách okolo 10 a viac eur. Bežní pracujúci človek má v priemere za mesiac 20 pracovných dní, takže to je len za obedy počas pracovných dní za mesiac 150 až 200 eur. Prirátajme si k tomu jeden až dvakrát za týždeň donášku na večeru, keď sa nám práve nechce nič vymýšľať, priplatíme si ochotne za balné a kuriéra a takáto večera nás pokojne vyjde aj 20 eur. To je ďalších 160 eur mesačne,“ vysvetlila Agáta, ktorá nechce, aby ľudia prestávali jesť v reštauráciách, no dôležitá je podľa nej miera.

„Je dôležité rozmýšľať nad tým, ktoré z týchto výdavkov sú pre nás dôležité a skutočne nám prinášajú radosť a ktoré rozhodnutia robíme z pohodlnosti či zo zvyku,“ povedala Agáta. Na svojom YouTube kanáli dokazuje, že zdravé a výživné potraviny nemusia byť drahé. Dôležitá je podľa nej sezónnosť. „Paradajky, ktoré v lete stoja ani nie euro za kilo, si v januári môžete dopriať za takmer štvornásobnú cenu,“ vysvetlila žena, ktorá sa počas sezón snaží ovocie a zeleninu zamraziť, urobiť džemy alebo kompóty.

Týždenný nákup za 33 eur a 5 centov

V jednom videu prezradila, že jej stratégiou na šetrenie je aj to, že chodí nakupovať potraviny iba raz za týždeň. Napíše si, čo bude celý týždeň variť a tomu prispôsobí nákup. „Toto je sobotný nákup s Agát. Ja som Agát a tento týždeň som nakúpila potraviny za 33 eur aj 5 centov. Poďte sa pozrieť, čo všetko to bolo,“ začala Agáta, ktorá svojím videom mnohých naštartovala.