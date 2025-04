Nebude v Ružinove, ale v inej lokalite. Prezradili, kedy začnú stavať novú bratislavskú nemocnicu

V bratislavských Vajnoroch na pozemkoch ministerstva obrany by sa mala vybudovať nová Národná nemocnica Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Na projekt má byť alokovaných 200 miliónov eur z plánu obnovy. Začať chcú stavať ešte tento rok Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý materiál na výstavbu národnej nemocnice prinesie v stredu (30. 4.) na výjazdové rokovanie vlády do Malej Lehoty.

Bývalá ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková pritom minulý rok informovala, že nová nemocnica by mala stáť v Ružinove. Nová nemocnica bude podľa ministra zdravotníctva poskytovať starostlivosť v najvyššej piatej úrovni. Bude mať 950 lôžok, 850 klasických a 150 intenzívnych. Očakávajú, že ročne bude slúžiť vyše 44 000 hospitalizovaným pacientom približne na 150 ambulanciách a plne vybavených diagnostických pracoviskách, priblížil Šaško.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/posts/pfbid0g1Wig1k1eY4GhYiJQL6Wg1QRdY6sFw79bsiewVhSBT3KbJ7HoAedds7wMWG7U17Zl

Vajnory považuje za ideálnu lokalitu z viacerých dôvodov. Východ Bratislavy označil ako strategicky najvhodnejšie územie, poukázal pri tom aj na rozšírenie diaľnice. Zároveň pri pozemku ministerstva obrany nedochádza k žiadnym vyvlastňovaniam a ďalším komplikovaným procesom. Pozemok má podľa ministra výmeru 30 hektárov. Ministerstvo obrany sa zároveň zameria na stavebnú časť a rezort zdravotníctva na kompletný medicínsky plán.

Financovanie výstavby nemocnice bude z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a menšej miere z verejného rozpočtu, povedal minister. Vedú podľa neho aj rokovania o pomoci so zahraničným partnerom. Šaško si myslí, že kopať sa začne na jeseň. „Táto nemocnica musí byť funkčná a prvý pacient do nej musí vstúpiť počas budúceho volebného obdobia do roku 2030, čo je výrazne skôr ako pri akejkoľvek inej alternatíve,“ skonštatoval.