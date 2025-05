Po otcovi zdedila milióny a všetky ich rozdala. Najbohatšia mníška zomrela úplne bez peňazí

Narodila sa do bohatej rodiny, mohla sa vydať za magnáta a žiť honosný život, v ktorom by sa takmer o nič nemusela starať. Katharine Drexelová sa ale rozhodla úplne inak. „Všetko, všetko sa raz pominie,“ vravela žena, ktorá sa do histórie zapísala ako najbohatšia mníška, ktorá biednym počas svojho života rozdala milióny.

Dom pre núdznych

Katharine Drexelová sa narodila 26. novembra 1858 vo Filadelfii ako druhé dieťa do jednej z najbohatších amerických rodín. Jej otec Francis Anthony Drexel bol prominentným bankárom a partnerom vo firme Drexel & Co., ktorá patrila medzi najprestížnejšie investičné banky vo Filadelfii, jej matkou bola Hannah Langstrothová, ktorá však zomrel len päť týždňov po Katharinom narodení.

Francis Drexel sa o dva roky neskôr opäť oženil a jeho druhá manželka Emma Bouvierová brala jeho dcéry ako svoje vlastné. Katharine žila nielen vo veľmi bohatej, ale aj v silne veriacej rodine a odmalička bola svedkom toho, že o svoje bohatstvo sa treba deliť s tými, ktorí v živote nemali také šťastie. Drexelovci trikrát do týždňa otvárali svoj honosný dom núdznym – ponúkali im jedlo, oblečenie, lieky a všetko, čo potrebovali. Podľa webu Aleteia, ročne na dobročinnosť minuli 20-tisíc dolárov, čo bolo v tom čase veľa peňazí.

Zdedené milióny

Rodina brala filantropiu tak vážne, že si údajne najali vlastného súkromného detektíva, ktorý mal nachádzať tie najzložitejšie ľudské osudy a zabezpečoval, aby takíto ľudia dostali pomoc. Katharine bola ešte len mladým dievčaťom, keď s rodinou navštívila pôvodných obyvateľov, kde sa stretla s obrovskou chudobou a biedou. Tam sa tamojšieho kňaza spýtala, ako by mohla pomôcť a keď ju požiadal o sochu Panny Márie do ich kaplnky, Katharine na jej kúpu použila vlastné vreckové.

Život jej úplne zmenili tri roky, počas ktorých sledovala, ako jej nevlastná matka bojuje s rakovinou v konečnom štádiu. Vtedy zistila, že žiadne peniaze ich nedokážu ochrániť pred bolesťou a utrpením a rozhodla sa, že v živote bude pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Jej rozhodnutie sa nezmenilo ani vtedy, keď zomrel jej otec a daroval jej majetok v hodnote sedem miliónov dolárov. Dnes by táto suma zodpovedala približne 250 miliónom.