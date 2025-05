Svet zaujali popri svetovom úspechu i ďalšou vecou. 5 známych súrodencov vie, čo je dôležitejšie ako sláva

Zatiaľ čo niektorí zo slávnych súrodencov kráčali po celý svoj život bok po boku v jednej branži, ďalší sa, naopak, našli v celkom iných povolaniach a sú v nich úspešní. Nasledujúce dvojice vás však zaujmú niečím iným a oveľa hodnotnejším než svojimi povolaniami – vie sa totiž o nich, že držia stále spolu a sú si roky veľkou oporou.

5. Elle a Dakota Fanning

Herecké schopnosti sestier Fanningových sú jednoducho neuveriteľné. Zatiaľ čo Dakota sa po prvý raz do povedomia verejnosti zapísala ako detská herečka, jej mladšia sestra Elle za ňou ani trochu nezaostávala – postupne sa objavila v úspešných filmoch ako Super 8 či Kúpili sme ZOO a poznať ju môžete aj zo seriálu Veľká. „Navzájom sa veľmi podporujeme. Mám šťastie, že mám člena rodiny, ktorý je v tomto biznise. Chápe, aké to je a čím si prechádzate,“ povedala Elle ešte v roku 2018 v rozhovore pre Us Weekly.

4. Serena a Venus Williams

Napriek ich súťaživej povahe – Serena porazila svoju sestru na Australian Open v januári 2017 a získala svoj 23. grandslamový titul – zostávajú tieto dve stále v úzkom kontakte. Venus poslala staršej sestre po prehre s Garbiñe Muguruzaovou vo Wimbledone odkaz, ktorú tenisovú šampiónku určite zahrial pri srdci: „Chýbaš mi. Snažila som sa zo všetkých síl robiť to isté, čo ty, ale myslím si, že budú aj iné príležitosti,“ cituje US Weekly.

3. Gigi, Bella a Anwar Hadid

Všetky tri deti sa rozhodli kráčať v šľapajach svojej matky Yolandy Hadid, až kým absolútne nedobyli svet modelingu. Gigi o práci v rovnakom odvetví ako jej sestra Bella otvorene prehovorila pre časopis V. „Je veľmi zriedkavé mať v módnej branži s niekým taký vzťah, aký máme my dve s Bellou,“ povedala Gigi Serene Williams, ktorá s ňou viedla rozhovor a sama len ticho pritakala. „Som veľmi šťastná, že môžem mať vo svojom pracovnom prostredí kúsok domova. S Bellou sme si navzájom najväčšími fanúšičkami. Bola pre mňa obrovská radosť sledovať, ako moja malá sestra napreduje, a pomáhať jej, keď to bolo možné,“ dodala ďalej svetoznáma modelka.