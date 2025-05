Je hnedá ryža zdravšia ako biela a môže nám uškodiť arzén? Toto ste o obľúbenej obilnine doteraz nevedeli

Hnedá ryža je považovaná za zdravšiu alternatívu bielej, no výhody a nevýhody jej konzumácie sú často predmetom diskusií. Niektorí ju označujú za bohatší zdroj vlákniny a živín, iní sa jej vyhýbajú s tým, že obsahuje priveľa arzénu. Odborníci na výživu však majú aj v tejto problematike jasno.

Ako je to s arzénom?

Podľa informácií spravodajského portálu The Washington Post nutričné hodnoty hnedej ryže, ktorá je súčasťou pestrej stravy, výrazne prevyšujú akékoľvek prehnané obavy týkajúce sa arzénu, ktorý obsahuje. Na to, aby mohla ryža človeku uškodiť, musel by jej skonzumovať naozaj nadmerné množstvo, čo však neplatí u dojčiat a batoliat, ktoré sú na škodlivé účinky tejto látky citlivejšie.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/jcomp

Hlavný rozdiel medzi bielou a hnedou ryžou je v spôsobe ich spracovania. Prvá sa vyrába odstránením otrúb a klíčku z hnedej ryže, a práve preto je tá druhá oveľa výživnejšia – vzhľadom na prítomnosť otrúb a klíčkov však obsahuje viac arzénu ako biela.

A ako sa arzén do ryže vlastne dostane? „Ryža sa totiž pestuje na zaplavených poliach a keď je pôda pod vodou, arzén v zemi sa rozpustí a korene rastliny si ho môžu pomýliť so živinami a absorbovať ho,“ vysvetlil Andrew Meharg, vedúci katedry rastlinnej a pôdnej vedy na Queen’s University Belfast v Severnom Írsku.

Tehotné ženy a deti

Hnedá ryža obsahuje obvykle viac arzénu ako biela, no ten v skutočnosti nie je takým veľkým strašiakom, za akého ho mnohí považujú. Podľa Christiana Scotta, výskumníka z Michiganskej štátnej univerzity, by totiž priemerný dospelý človek musel celé roky každý deň jesť viac ako tri porcie hnedej ryže na to, aby sa riziko s arzénom súvisiacich zdravotných problémov zvýšilo.