Roky sme to robili úplne naopak. Vedci predstavili rýchle pravidlo, ktoré bez námahy podporí vašu pamäť

Chceli by ste sa rýchlejšie učiť a lepšie si pamätať veci? Túžite po tom, aby vám povinnosti odbúdali s ľahkosťou, úsmevom na tvári a bez zbytočného stresu? Vedci podľa magazínu Inc. odporúčajú začať s jednoduchým krokom. Keď ho zaradíte do svojej každodennosti, stanete sa svedkami zmeny, akú by ste nečakali zrejme ani vo sne.

Stačí malá zmena

Prestížny časopis Nature Reviews Psychology nedávno zverejnil výsledky štúdie z roku 2022, ktorá ukazuje, že pre zvýšenie efektivity, s akou pracuje náš mozog, stačí urobiť naozaj malú zmenu.

Roky sme si mylne mysleli, že si zapamätáme viac, keď na memorovanie či opakovanie využijeme každú možnú minútu nášho času. Zdá sa však, že je to celkom inak – a platí to nielen v prípade, že sa musíte niečo učiť, ale aj pri zvládaní ďalších intelektuálnych úloh, ktoré si obvykle vyžadujú viac času a sústredenia.

Autori štúdie hovoria jasne a ich slová si napokon ľahko a rýchlo overíte. Vyskúšať si to môžete už dnes.

Kľúčová vec pre vyššiu efektivitu