Hollywoodska hviezda navštívila Žilinu, kde žil jej pradedo Moritz. Bol krčmár, ktorý zmenil osud rodiny

Žilinský dom číslo 343 by ste dnes hľadali márne. Na mieste, kde kedysi stál, je dnes len zopár spustnutých garáží a nič viac. Práve tento dom však patril predkom hollywoodskej herečky Jessicy Biel, manželky Justina Timberlakea, ktorá posledné týždne strávila na Slovensku. Niekoľko dní počas natáčania filmu Matchbox bola v Žiline, odkiaľ jej prapradedko Moritz odišiel v nádeji, že jeho rodinu za veľkou mlákou bude čakať krajší život.

Z Ameriky do Porúbky a späť

Herečka, ktorá sa preslávila v televíznom seriáli „V siedmom nebi“, si celý život myslela, že pochádzala z rodu domorodých Američanov. V programe TLC s názvom „Who Do You Think You Are?“ (Kto si myslíte, že ste?) ju ale pred pár rokmi prekvapili tým, že jej korene z veľkej miery siahajú na úplne iný kontinent – do Európy. „Teraz by som sa chcela porozprávať s mojou mamou a babkou, lebo mi majú čo vysvetľovať,“ vravela prekvapená herečka, ktorá veľmi chcela navštíviť miesta, odkiaľ odišli jej predkovia do Ameriky.

Jessica Biel si spočiatku myslela, že pred útekom za veľkú mláku žili jej pradedovia a prababky v Nemecku. Tamojší experti ju prekvapili tým, že svojej korene by mala hľadať ešte východnejšie a to konkrétne v Žiline. Do bádania sa pridali aj genealogickí experti zo Slovenska, ktorí pre denník PLUS 7 DNÍ prehľadali storočné záznamy. A výsledok? Aj keď Jessicin prapradedko zomrel ako Morris Biel v Chicagu, narodil sa ako Moritz v slovenskej Porúbke pri Žiline.

Zo Žiliny neodchádzali

Na zažltnutých archívnych stránkach archivári a novinári zistili, že Moritz pochádzal zo židovskej rodiny, z Porúbky sa v istom čase presťahoval do Žiliny, kde sa im s manželkou Amáliou narodili dve deti. Moritz v žiadnych archívnych zápisoch ďalšie tri roky nefiguroval a jeho meno objavili opäť až v matrike zo žilinského rabinátu, kde ho uvádzali ako otca chlapca Jószefa. Toho však mal s inou manželkou Otíliou, ktorá pochádzala údajne až z Košíc či oblasti dnešného Maďarska.

To, či sa Moritz rozviedol alebo ovdovel, nie je isté, no z matriky vyplýva jeden zaujímavý fakt – matrikár si poznačil jeho povolanie „korcsmáros“, teda krčmár. Moritz so svojou rodinou obývali žilinský dom číslo 343, ktorý v roku 1888 opustili, pretože sa rozhodli emigrovať do Spojených štátov. „Veľa som o takýchto prípadoch nepočul. Židom sa už v Žiline relatívne dobre darilo, vedeli sa tu uplatniť. Nebolo bežné, aby odtiaľto odchádzali,“ vysvetľoval pre PLUS 7 DNÍ spoluautor publikácie Židia v Žiline Pavel Frankl. Tridsaťšesťročný Moritz bol výnimkou a lodné záznamy z októbra 1888 dokazujú, že jedným rozhodnutím svojej rodine zmenil osud.