Nevelebia celebrity, ale seniorov. Dvaja chalani zozbierali od dôchodcov tie najdôležitejšie rady

„Každý má svoj príbeh,“ hovoria dvaja mladí muži z Česka, ktorí rozvírili vody internetu. Zatiaľ čo ich rovesníci hrajú počítačové hry a sledujú nekonečné videá na TikToku, oni sa rozhodli robiť niečo úplne iné. Na sociálnych sieťach, kde vystupujú pod profilom THE LIFE DOCC, zverejňujú videá so seniormi, od ktorých si pýtajú životné rady a ich klipy majú státisíce pozretí. „Vaše videá sú v dnešnej dobe ako pohladenie na duši,“ píšu fanúšikovia a dodávajú: „Toto sú rozhovory, ktoré potrebujeme, nie nejaké celebrity.“

Najväčší dar

Najvirálnejšie video dvojice z Česka má vyše 1,4 milióna pozretí a hlavným aktérom je 92-ročný dôchodca, ktorý priznal, že najväčším darom preňho vždy bolo, ak boli ako rodina pohromade.

„Keď mi ratolesti darovali fľaštičku vína, tak sme ju spoločne na zdravie vypili,“ povedal s láskou v hlase dôchodca, ktorému chlapci nechceli veriť, že má 92 rokov. „Za mlada som veľa športoval, odmalička som neznášal fajčenie. Doma u nás nikto nefajčil. Inak nič také – len som bol rád, že som na svete,“ povedal tajomstvo svojho mladistvého vzhľadu. S manželkou prežili 56 rokov a aj na to má svoj recept.

„Bol som mladý, videl som iba jednu a tú som si aj vzal za manželku. Nepremýšľal som nikdy o tom, že by sme k sebe nepatrili. Nepremýšľal som o niekom inom, že by som sa niekde angažoval,“ dodal 92-ročný pán. Ľuďom, ktorí majú pocit, že sú v živote stratení, poradil, aby nerozmýšľali príliš do budúcna a sústredili sa najmä na to, čo je tu a teraz. Nikto vraj nemôže vedieť ani to, čo bude o týždeň.

Nenaháňajte sa za peniazmi

Tvorcovia kanálu THE LIFE DOCC si po životné rady chodia aj do domovov seniorov po celej Českej republike. Dôchodcov, ktorí majú za sebou desaťročia životných skúseností, sa spýtali, čo by odkázali ľuďom v týchto časoch. Ich slová sa dotkli sŕdc mnohých ľudí.

Presvedčte sa sami:

— Foto: Instagram - thelifedocc

