Chcel byť dokonalým otcom. Bekim má od svojho ideálu ďaleko, Elii dovolí aj niečo, čo by iní nepripustili

Vie, že nie je ukážkový rodič, no napriek tomu sa dcérku snaží vychovávať s láskou a humorom, ktorý podľa neho k výchove nepochybne patrí. Viac o výchove dcérky prezradil komik Bekim Aziri nedávno v rozhovore pre Nový Čas.

Najkrajší darček

Kedysi tvorili pár, dnes sú od seba, no nie je medzi nimi žiadna nevraživosť či nenávisť. „Jednoducho to priniesol život,“ uviedol pre Nový Čas známy komik, keď sa s expartnerkou rozhodli ísť od seba. No napriek tomu, že sa ich cesty rozišli, dcérka zostala pre oboch prioritou a tak k jej výchove aj pristupujú.

Najväčší darček k nim prišiel na jar minulého roka. „Dnes mám síce 35 rokov, ale najkrajší dáreček som dostal pred dvoma mesiacmi. Dnes Eliu naučíme, ako správne žúrovať,“ napísal v deň svojich narodenín Bekim na sociálnej sieti k prekrásnemu záberu svojej dcérky.

Občas mu to ujde

Elia je pre oboch rodičov prioritou a chcú jej zo seba odovzdať čo najviac. No hoci sa zakaždým usmiaty a dobre naladený Bekim snaží držať v medziach istých rodičovských pravidiel, nie vždy mu to vyjde podľa jeho predstáv.

V rozhovore totiž s úsmevom priznal, že občas mu občas pred dcérkou ujde aj slovo, ktoré by malé dievčatko určite počuť nemalo. „Nadávam aj pred malou. Laura mi už povedala, že by som mal menej, lebo ona nenadáva, tak už na tom pracujem,“ netajil komik, ktorý má podľa vlastných slov od dokonalého otca, ktorým tak veľmi chcel byť, stále ďaleko.

Nezakáže jej ani toto