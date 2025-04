Boli slabé a bez mamy. Dve medvieďatá dostali druhú šancu na život len vďaka statočnému turistovi

Dvojica malých medvieďat sa len pred pár dňami ocitla bez mamy a bez pomoci. Prežiť by sami nedokázali. Ich osud sa však zmenil vo chvíli, keď si jedného z nich všimol turista v Nízkych Tatrách.

Hoci mohol len prejsť okolo, situáciu nepodcenil a okamžite kontaktoval políciu, informuje Nový Čas. Tá zalarmovala Zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR, ktorý sa postaral o bezpečné kroky. Druhého, rovnako vysileného medvedíka, objavili ochranári len o pár kilometrov ďalej – pri domoch neďaleko obce. V bezpečí ich previezli do Bojníc a začal sa boj o ich život.

S chuťou žiť

„Po klinickom vyšetrení sme zistili, že mláďatá sú kachektické a silne dehydrované. Ihneď dostali vhodné krmivo a rehydratáciu. Budú v intenzívnej starostlivosti, až pokiaľ sa ich stav nezlepší,“ uviedol veterinár Michal Belák s tým, že aj keď sú malí medvedí bratia slabí a vychudnutí, vidno na nich, že chcú žiť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/zoobojnice/videos/1368108807840942?locale=sk_SK

Mláďatá sú odhadom staré tri až štyri mesiace. Podľa riaditeľa zoo Emila Divékyho je ich návrat do voľnej prírody prakticky nemožný. Dôvodom je najmä skorý kontakt s ľuďmi, ktorý výrazne ovplyvňuje ich správanie a znižuje šance na prežitie v divočine. „Medvede, ktoré boli v rannom veku odkázané na človeka, sa už nedajú vrátiť späť do prírody – je to veľmi zložitý, riskantný a často neúspešný proces,“ dodal Divéky.

Výnimočný moment