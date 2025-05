Ako dieťa hrával rád futbal a bol veľký výmyselník. Spoznávate mladíka, ktorý medzi ľuďmi nerobil rozdiely?

Ako malý chodieval s mamou a babičkou na trh nakupovať potraviny. Keď sa ho raz pri večeri spýtali, čím by sa chcel stať, keď vyrastie, bez zaváhania odpovedal, že bude mäsiarom. Práve na trhu totiž najradšej fascinovane pozoroval stánky, v ktorých muži v bielych zásterách rôznymi nožmi krájali mäso. Ich prácu považoval za umenie, no po čase zmenil názor a vydal sa inou cestou. Mladík z fotografie sa stal vzorom pre ľudí z celého sveta. Svojou láskou a ľudskosťou odzbrojil každého, s kým sa stretol, a ku všetkým pristupoval rovnako – bez ohľadu na to, či vyznávali rovnaké hodnoty ako on.

Viete, o koho ide?