Hrdinky, ktoré deťom vyčaria úsmev na tvári. Nitrianska nemocnica do služby povolala pudlicu i korytnačku

Niektoré boje sú tiché. Odohrávajú sa za dverami nemocničných izieb, kde deti neraz zápasia so strachom, úzkosťou a smútkom. No aj v tých najťažších chvíľach môže prísť pomoc v podobe, akú by ste asi nečakali – zahriať pri srdci totiž môžu aj neobyčajné terapeutky so srsťou a pancierom.

V hlavných úlohách Quiny a Bibi

Fakultná nemocnica v Nitre prináša krásnu novinku, ktorá spríjemní náročné chvíle deťom na pedopsychiatrickom oddelení. Spustili tam animoterapiu – teda terapiu pomocou zvierat, ktorá ponúkne malým pacientom podporu, radosť aj uvoľnenie od nemocničného stresu.

Hlavnými hrdinkami programu sú Quiny, jemná a priateľská pudlica, a Bibi, tichá a upokojujúca korytnačka. Quiny svojou prítomnosťou vyvoláva úsmevy, zatiaľ čo Bibi pomáha deťom nájsť vnútorný pokoj a rovnováhu.

Pravidelné stretnutia