Počas prechádzky v horách objavili poklad za milióny. Na poctivcov z Podkrkonošia čaká rozprávková odmena

Obyčajná prechádzka po prírode sa zmenila na vzrušujúcu udalosť. Reč je o dvojici turistov, ktorá sa počas vychádzky úbočím najvyššieho kopca českého Podkrkonošia rozhodla skrátiť cestu cez les. V tej chvíli ešte netušili, na čo vďaka spontánnemu rozhodnutiu natrafia. Ako informuje portál Novinky.cz, čakal na nich neuveriteľný poklad.

Hliníková dóza a železná schránka s drahými predmetmi

Ako kráčali, zbadali v zemi plechovú hliníkovú dózu, ktorej časť vyčnievala na povrch, a asi meter od nej im do očí udrela železná schránka. V dóze bolo 598 mincí, rozdelených do 11 stĺpčekov, každý zavinutý do čiernej látky. V kovovej bedničke sa zasa nachádzalo šestnásť tabatierok, desať náramkov, drátená taštička, hrebeň, retiazka a púdrenka, všetko zo žltého kovu.

Poklad, ktorý bol do zeme schovaný niekedy v priebehu 20. storočia, ako prvý videl numizmatik Vojtěch Brádle z Múzea východných Čiech v meste Hradec Králové. „Volali mi, že príde človek, ktorý čosi našiel. Ľudia nosia do múzea rôzne veci, napriek tomu u mňa istá zvedavosť bola. Keď to otvoril, spadla mi sánka,“ priznal Brádle.

Mince za milióny

Nález ukrytý medzi kameňmi v zrejme umelo vytvorenom vale na hranici bývalých polí vážil dokopy až sedem kilogramov. Či sú všetky predmety zo zlata, to sa ešte ukáže, archeológovia však predpokladajú, že zo vzácneho kovu sú minimálne mince, ktoré dokopy vážia takmer 4 kilogramy, čo by v prepočte predstavovalo viac ako 7,5 milióna korún. Náramky sú pravdepodobne zlaté tiež a tabatierky by mali byť strieborné a pozlátené.