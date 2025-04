Rodičom hovorili, aby to s ním vzdali. Autista Michal varí pre ľudí bez domova a získava medaily

Bol najmladší zo štyroch súrodencov a jeho rodičia už od začiatku tušili, že v porovnaní s nimi je iný. Diagnostika autizmu bola v 90. rokoch na Slovensku ešte v plienkach a aj preto Miškovi Štubňovi túto poruchu určili, až keď mal deväť rokov. Ako spomínal Športweb, nejednu rodinu by táto diagnóza dostala na kolená, no Štubňovci sa nikdy nevzdali a z Michala vychovali talentovaného chlapca a šikovného športovca. Lekári pritom rodine hovorili, aby to so synom vzdali a nechali ho žiť vo vlastnom svete.

Nestiahnuť sa do ulity

„Nedalo mi to a išla som do rizika, že sa k nemu musím správať ako k normálnemu, inak by sme sa do ulity stiahli celá rodina,“ vysvetľovala pre Nový Čas Miškova mama Mária, ktorá s celou rodinou investovala veľa času, energie a prostriedkov, aby sa Michal čo najviac začlenil do bežnej spoločnosti.

Na odbornom učilišti sa mu podarilo študovať kníhviazačstvo, no oveľa viac ho bavili domáce práce a služby. Vďaka projektu Autisti v práci mohol Michal brigádovať ako čašník a pracovať v hoteli Carlton v Bratislave, kde mu práca s ľuďmi od začiatku vyhovovala.

Pomáha ľuďom bez domova

„Robím na recepcii, prestieram stoly v reštaurácii a vydávam obedy v kantíne pre zamestnancov. Každého sa spýtam, čo si praje na obed a akú veľkú porciu chce. Naložím mu a podám cez okienko,“ vraví s nadšením pre magazín Zdravie Michal Štubňa, ktorý je dôkazom toho, že mnohí ľudia s autizmom sú šikovní a majú na viac, ako len nečinne sedieť doma.