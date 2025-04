Vďaka rodičovstvu sa mu podarila nevídaná zmena. Hviezda z Harryho Pottera si svoje dievčatá naplno užíva

„Absolútne milujem byť otcom, ale stále sa vyrovnávam s tým, čo to vlastne znamená, byť ním,“ priznal Rupert Grint alias Ron Weasley zo slávnej filmovej ságy o Harrrym Potterovi ešte v roku 2022 v rozhovore pre Glamour. Britský herec sa totiž pred časom stal dvojnásobným otcom, keď jeho partnerka, tiež herečka Georgia Groome, priviedla na svet dcérku.

Ako ďalej informuje People, s krásnou novinkou sa predstaviteľ najlepšieho kamaráta Harryho Pottera pochválil na sociálnej sieti prostredníctvom fotografie, na ktorej môžete vidieť bábätko v bielych dupačkách a šedom svetríku. K nej vtipne napísal: „Tajné dieťa trochu odhalené. Predstavujeme Goldie G. Grintovú. Zatiaľ bábätko desať z desiatich.“

Otočila im životy naruby

Herec a jeho partnerka, s ktorou je od roku 2011, sú od mája 2020 aj rodičmi dcérky Wednesday, ktorá im obom otočila životy doslova naruby. Ako pritom Grint úprimne priznal, Wednesday sa veľmi rýchlo stala najdôležitejšou vecou v jeho živote.

„Je to skvelé. Absolútne milujem byť otcom. Je to len to najlepšie, je to všetko, na čom mi naozaj záleží,“ neskrýval svoje dojatie v rozhovore pre Entertainment Tonight ešte v roku 2021 herec, ktorý často na svojej sociálnej sieti zdieľa fotografie svojej staršej dcérky – a nielen z domáceho prostredia. Malá slečna svojho ocka totiž z času na čas rada sprevádza aj do práce.

Veľká zmena