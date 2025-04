VIDEO: Predviedli niečo, čo sa nedá zopakovať. Baran s Jablonským vzali dych aj Ďurovčíkovi

Na nohách stála celá Incheba aj všetci porotcovia. Kristián Baran s Dominikou Roškovou si Jive zatancovali v trojici s niekdajším kráľom tanečného parketu Jakubom Jablonským a všetkých odrovnali. Najvyššiu známku z porotcov dal porotcovský kat Ďurovčík, ktorý vzdal trojici hold ako nikdy predtým.

Choď po hlave

Bol to práve Jakub Jablonský, ktorý Kristiána Barana motivoval, aby sa prihlásil do tohtoročnej série Let's Dance. „Choď,“ povedal mu jednoznačne Jablonský, ktorý potlačil Kristiána do toho, aby sa do veľkej výzvy vrhol „po hlave“. „Teším sa a zároveň je to veľká výzva. Ja som nikdy netancoval, ani sám pre seba. Venoval som sa len herectvu. Beriem to ako výzvu, ktorá mi môže priniesť nové skúsenosti a zážitky,“ prezradil pre Pravdu Kristián Baran, ktorý nikdy profesionálne netancoval a napriek tomu dnes patrí medzi favoritov súťaže.

„Do vás sa zamilovalo celé Slovensko,“ niekoľkokrát povedala porotkyňa Tatiana Drexler a nadšenie neskrýval ani prísny porotca Ján Ďurovčík, ktorý priznal, že v histórii Let's Dance ešte nikdy nebol prekvapený tak ako z Kristiána. „Ja som ešte nevidel chlapa, ktorý predtým netancoval, aby mal taký talent. Ty si spadol z neba,“ povedal už na začiatku tanečnej šou Ján Ďurovčík, ktorému Kristián aj v poslednej deviatej epizóde zobral dych.

Neopakovateľné číslo

V semifinálovom kole si Kristián a Dominika Rošková prizvali do špeciálneho tanca v trojici Jakuba Jablonského. Vybrali si jive, hoci práve na ňom v predchádzajúcom ročníku najviac pohorel. „Minulý rok to bolo fatálne zlyhanie a tento rok som spravil všetko, aby som to tomuto úžasnému páru nepokazil,“ priznal Jablonský, ktorý tanečnú dvojicu rozhodne nesklamal a spoločne predviedli výkon, ktorý postavil na nohy úplne všetkých. „Vy ste vyvolali atmosféru, ktorá je neopakovateľná,“ uviedla nadšená Tatiana Drexler.