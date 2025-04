Naučiť by sa to mala každá žena. Liv Bielovič si po útrapách v mladosti osvojila dôležitú zručnosť

Narodila sa v Prešove, no roky pôsobí v Bratislave a za prácou z času na čas cestuje aj do Kalifornie. V súčasnosti sa však Liv Bielovič profesionálne pohybuje najmä na Slovensku a zdá sa, že ju to napĺňa. V rozhovore pre magazín Slovenka nedávno prezradila, ako to chodí v biznise za veľkou mlákou i to, či konečne dospela do bodu, keď dokáže samu seba oceniť.

V poslednom období sa Liv veľmi darí. Po boku Mariána Mitaša stvárňuje jednu z hlavných postáv seriálu Lásky z Istanbulu a s muzikálom Milujem ťa, ale… v réžii Jána Ďurovčíka cestuje po Slovensku, ktoré jej podľa vlastných slov veľmi učarovalo.

Srdce otvorené pre exotiku

Srdce ju však často ťahá i do väčšej exotiky. Na jeseň sa s americkým priateľom Danielom utrhla z pracovných povinností, aby spoločne precestovali Vietnam a Japonsko, pričom skončili až na exotickom Bali. Už začiatkom decembra pritom pozdravovala svojich priaznivcov na sociálnych sieťach zo slnkom zaliatej Kalifornie. Žiť tam stabilne by však bolo pre Liv náročné. „Amerika je krásna, je tam slnko, more, ale je sterilná. Prídete tam, zapnete si svoj ,working mode', a len makáte, makáte a makáte. Je to úplne iný systém žitia a fungovania – rýchly život a nie ten pomalší, aký je v Európe. Tam je to skôr o naháňaní úspechu a peňazí. To nie je celkom pre mňa,“ poznamenala. S priateľom sa však napriek veľkej vzdialenosti zladiť dokážu.

„Nie je to jednoduché, ale dávame to. Vyhovuje nám to, lebo sme obaja veľmi zaneprázdnení. A sme obaja silné osobnosti. V tomto sme špecifickí,“ priznala narovinu herečka, ktorá sa okrem priateľa musí zlaďovať aj s dcérkou v tínedžerskom veku. Ako pritom sama o sebe hovorí, ani zďaleka nie je prísnou mamou.

Určuje hranice, no dáva voľnosť