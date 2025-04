Desí ho, že jeho hendikepovaný syn raz zostane sám. Colin Farrell sa z lásky rozhodol pre zásadný krok

Má 21-ročného syna, ktorému lekári diagnostikovali vzácnu genetickú poruchu – tzv. Angelmanov syndróm. Slávny herec Colin Farrell a jeho bývalá partnerka Kim Bordenave sa teraz rozhodli pre zásadný krok. Veria, že to ich milovanému Jamesovi pomôže.

Desí ho ‚keby‘

„Je to zložité, niektorí rodičia hovoria: Chcem sa o svoje dieťa postarať sám. A ja to rešpektujem,“ povedal írsky herec pred pár dňami pre Candis Magazine. „Mňa ale desí ‚keby‘… Čo ak zajtra dostanem infarkt a Jamesova matka Kim bude mať, nedajbože, autonehodu a umrie tiež a on zostane sám? Bude zverený do opatery štátu a kam sa dostane?“ zamýšľal sa Farrell nad katastrofickými scenármi.

Práve tieto úvahy ho však doviedli k racionálnemu kroku: s Kim pre syna začali hľadať zariadenie dlhodobej starostlivosti, ktoré by mohol začať postupne navštevovať. „Chceme, aby si našiel miesto, kde by mohol žiť plnohodnotný a šťastný život a kde by sa cítil spokojný,“ poznamenal na adresu chlapca herec, ktorý už pred časom založil Colin Farrell Foundation, zameranú na pomoc dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím. Organizácia podporuje hendikepovaných, aby viedli život čo najmenej závislý od druhých, a povzbudzuje aj ich rodiny. „Keď ste rodičom dieťaťa so špeciálnymi potrebami, je dôležité cítiť, že nie ste sami,“ poznamenal Farell kedysi.

Je naňho hrdý každý deň

O vlastnom synovi však nepremýšľa ako o záťaži, naopak, hovorí o ňom len pekne. James, ktorý v minulosti trpel i bolestivými záchvatmi, počas ktorých mu musel otec dávať sedatíva do konečníka, Colina v skutočnosti nesmierne veľa naučil.