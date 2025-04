Mal rád radosť a pripadal si ako jeden z nich. Ľudia na celom svete sa rozlúčili s pápežom Františkom

V sobotu dopoludnia, presne šesť dní po jeho úmrtí, sa svet rozlúčil s pápežom Františkom. Obrad sa začal svätou omšou na slnkom zaliatom svätopeterskom námestí vo Vatikáne. Námestie pred pohrebom zaplnili tisíce veriacich vrátane viacerých svetových lídrov a delegácií z rôznych krajín Európy a sveta. Slovensko podľa informácií spravodajskej agentúry TASR na poslednej rozlúčke reprezentoval prezident Peter Pellegirni a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Zúčastnilo sa jej aj desať slovenských biskupov.

Foto: TASR/AP Photo/Evan Vucci

Krátko po desiatej hodine rakvu s ostatkami pápeža Františka prenieslo štrnásť mužov pomalým krokom k východu Baziliky Sv. Petra, na čo zhromaždenie reagovalo potreskom. Nasledovala slávnostná omša, ktorú celebroval kardinál Giovanni Battista Re, dekan kolégia kardinálov, teda zboru, ktorý má v nasledujúcich dňoch voliť Františkovho nasledovníka.

Záplava červených rúch a obrad kajúcnosti

Svätopeterským námestím sa rozoznel starobylý gregoriánsky spev Requiem aeternam. Pohrebný obrad sa riadil podľa liturgickej knihy Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, ktorá bola vydaná v roku 2000 a František ju minulý rok aktualizoval. Cieľom zmien bolo ešte viac zdôrazniť, že pohreb rímskeho pontifika je pohrebom pastiera a Kristovho učeníka a nie svetského mocnára.

Foto: TASR/AP Photo/Markus Schreiber

Približne dvadsať minút po začiatku svätej omše námestie zaplavila červená farba liturgických rúch, do ktorých boli odetí Františkovi najbližší spolupracovníci, a začal sa takzvaný obrad kajúcnosti, pri ktorom kardinál Re vyzval zhromaždenie k nahliadnutiu do svojho svedomia a oľutovaniu všetkého, čo nie je v zhode s Kristovým učením. Nasledovala liturgia slova, v rámci ktorej zazneli dve biblické čítania, prerušené žalmom. Po boku kardinála Re stál v tej chvíli aj Slovák Ján Dubina, pápežský ceremonár, ktorý mal na starosti priebeh liturgie a ktorý pápeža Františka po smrti obliekal do kňažského rúcha. Krátko nato zaznel spev Alleluje ako oslavný hymnus na Slávu Krista, po ktorom sa čítalo evanjelium. Kniha s jeho obsahom ležala v tej chvíli aj na rakve s ostatkami pápeža Františka. Kardinál Re v príhovore poďakoval za účasť politikom a predstaviteľom štátov.

Pochod mestom do Santa Maria Maggiore