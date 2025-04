Po tomto skvelom recepte siahne vždy, keď má chuť na sladké raňajky. Braňo Deák je vafľovým generálom

Bez okolkov priznáva, že bez mäsa by neprežil ani jeden deň, no keď večer zaspáva, najviac sa teší na čas raňajok. O Braňovi Deákovi je dávno známe, že okrem hereckého umenia vyniká aj vo varení. Svoje recepty spísal do kuchárskej knihy, jedlo si rád vychutnáva v spoločnosti ľudí aj v tichu na chalupe a oceňuje spôsob, akým ho niektoré pochúťky svojou vôňou dokážu preniesť naspäť do minulosti.

Miluje pomalé slnečné rána

„Budím sa strašne hladný. A prvý dôvod, prečo vôbec vystrčím palec spod periny, sú raňajky. Alebo presnejšie povedané, to, že sa na ne teším,“ priznal vo svojej knihe s názvom Chute a vône života známy herec, ktorý si na prvom jedle dňa dáva výnimočne záležať najmä počas víkendov.

Nikdy nemal problém so vstávaním, miluje slnečné rána, počas ktorých sa nemusí ponáhľať do práce a vtedy má aj oveľa viacej času na to, aby si dal na príprave raňajok obzvlášť záležať. Praženicu či chlieb vo vajci občas zajedá niečím sladkým a doma sa najviac špecializuje práve na pečenie vaflí.

„Keď je jazýček obzvlášť zhýralý, prevetrám svoj čarostroj na výrobu vafieľ. U nás doma som si uzurpoval právo ho obsluhovať. Som domáci vafľový generál!“ pochválil sa vo svojej knihe a receptom inšpiroval aj ostatných.

Vafle Braňa Deáka: