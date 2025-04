S Petrom Cmoríkom ich dala dokopy obyčajná náhoda. Danku Bartekovú naučili životné skúšky veriť v karmu

„Je ťažké nájsť takú ženu,“ hovorieval Peter Cmorík o svojej vtedajšej partnerke a jednej z našich najúspešnejších strelkýň. Najväčší tlak robí na seba ona sama. Je prísna, ambiciózna, detailistka, ktorá chcela aj pár mesiacov pred štyridsiatkou na parížskej olympiáde dokázať, že patrí medzi elitu. Danka Barteková sa nikdy nespoliehala na to, že drinu za ňu odpracujú iní a vďaka svojej ambicióznosti bola už na svojej piatej olympiáde. Obrovskou oporou je pre ňu partner Patrik, ktorému dáva jasne najavo jednu veľmi dôležitú vec.

Nechcela byť športovkyňa

Do rodiny stavbárov sa najprv narodila ona a o tri minúty neskôr jej dvojička Lenka. Danka Barteková od toho momentu nikdy nebola sama. „Moja sestra by možno povedala niečo iné, pretože ona bola taká individualita, ale mne to dávalo veľkú istotu, že som mala vedľa seba človeka, ktorý tam bol pre mňa, s ktorým sme si rozumeli. To ma tak vyformovalo,“ vysvetľovala v podcaste JERGY talks Danka, ktorá bola odmalička veľmi ambiciózna.

Rodáčka z Trenčína vždy chcela všetko vyhrávať a ako dieťa snívala o tom, že raz bude právničkou. „Veľmi som sa chcela dobre učiť, niečo dosiahnuť. Už vtedy som bola ambiciózna a právnici boli v kurze,“ usmievala sa pri spomienkach v rozhovore pre Nový Čas. Na právo sa nakoniec nedostala, preto išla na medzinárodné vzťahy, kde našla svoju druhú vášeň – diplomaciu.

Promócie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, odbor medzinárodné vzťahy. Foto: Archív DB

Vzduchovka za vysvedčenie

Školu vyštudovala aj napriek tomu, že všetok svoj čas musela venovať vrcholovému športu. Ako priznala pre Relax Magazin, o tom, že bude profesionálnou športovkyňou, nikdy nesnívala. Všetko zmenil deň, keď ako 11-ročná za vysvedčenie dostala od otca vzduchovku.