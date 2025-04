Najväčšieho slovenského herca zbalila na opar. Alenka si Ladislava Chudíka zobrala so všetkým

Je to už takmer 10 rokov, čo Slovensko prišlo o jedného z najlepších hercov – Ladislava Chudíka. Skvelá a charizmatická osobnosť chýba nielen divákom, ale najmä Alene Chudíkovej, ktorá stála pri svojom manželovi 33 rokov. „Jasné, že mi chýba. Koľkokrát si poviem, keby si tu tak bol...“ vraví pani Chudíková, ktorá bola hercovou druhou manželkou a ich zaujímavý spoločný príbeh teraz vyrozprávala v Sieni slávy, kde priznala, že najväčšieho slovenského herca zbalila na opar.

Prvá žena sa mu menila pred očami

Sám sa smial, že ženy boli objektom jeho záujmu odjakživa. Na gymnáziu sa zamiloval do mamy herečky Zuzany Kocúrikovej, neskôr obdivoval aj Milku Vášáryovú, ktorej písal zamilované listy. „Moja drahá! Neviem, prečo je to tak a prečo sa to stalo. Ste mi drahá dlho, veľmi dlho. A ani neviem, prečo sa tak stalo: Milujem vás,“ písal Ladislav Chudík kolegyni v čase, keď jeho manželka Helena bojovala s ťažkým psychickým ochorením.

„To, čo som s ňou zažil, by som neprial nikomu na svete... Manželka navyše začala byť stále agresívnejšia a začala ma obviňovať z toho, že za jej chorobu môžem ja. Nechcem ani povedať, čím všetkým som pre ňu bol, ani opakovať výrazy, ktorými ma častovala. Bol som pre ňu normálny ľudský odpad. Menila sa mi pred očami,“ spomínal v relácii 13. komnata Ladislav Chudík, ktorý sa nakoniec s manželkou musel rozviesť.

Drsný s veľkým citom

Šťastie v súkromí nakoniec nenašiel po boku Milky Vášáryovej, ale pri advokátke a slobodnej mamičke Alenke. Tá ho obdivovala už dlhé roky a pozdával sa jej najmä vo filme Demeterovci, kde mal strnisko a klobúk na hlave. „Ja si presne tak predstavujem typického Slováka – navonok je drsný, ale vo vnútri má strašne veľa citu,“ prezradila v Sieni slávy Alenka Chudíková, ktorá prezradila, že s Ladislavom Chudíkom ich spojilo „niečo zhora“.