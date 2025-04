Je chutný, sladký a bez štipky múky. Dezert od Kamily Magálovej zvládne upiecť každá gazdinka

Rodáčka z Bratislavy sa už vo svojich 20 rokoch stala súčasťou slovenskej hereckej scény. V 80. rokoch bola hviezdou televíznych obrazoviek či filmov a zaradila sa medzi najobľúbenejšie slovenské herečky. Mnohí si okrem hereckých výkonov Kamily Magálovej obľúbili aj jej lahodné recepty.

Varí vo veľkom

Kamila vždy varí vo veľkom. Odjakživa tak robila pre celú rodinu a v poslednom čase si zvyká na prípravu menších porcií. Podľa Sme si vydýchne len počas Vianoc, ktoré si chce naplno užiť. Jedenásť rokov rokov bola súčasťou relácie Tajomstvo mojej kuchyne, v ktorej spolu so šéfkuchárom Pavlom Pospíšilom vymýšľali nové a jedinečné recepty.

Kamila prezradila fanúšikom recept na "Tvarohovú Olinku" Foto: Tajomstvo mojej kuchyne

Ak by ste Kamilu Magálovú navštívili, určite by sa nestalo, že by doma nemala nič napečené. Ak si chcete jeden z jej koláčov pripraviť doma a radi si pochutnáte na jahodách alebo rebarbore, prípadne ich pestujete aj doma, určite vám ulahodí recept na tvarohový koláč s rebarborou a jahodami z kuchyne slávnej herečky.

Tvarohový koláč s rebarborou a jahodami: