Majú výcvik ako tajní agenti a zarábajú tisíce. Takto vyzerá život najdrahších opatrovateliek na svete

Na hlave majú rozkošný klobúčik a na sebe staromódny úbor à la Mary Poppins. Nikto by nepovedal, že tieto ženy vedia bojové techniky, majú v malíčku detskú psychológiu a dokážu prekabátiť aj paparazzov. Dámy z Norlandu nie sú obyčajné opatrovateľky, sú to superopatrovateľky – najlepšie na svete. A tiež najdrahšie. Pre ich nesporné kvality si ich k deťom žiadajú kráľovské rodiny, politici aj svetové hviezdy ako Roger Federer či Mick Jagger. Na sociálnych sieťach teraz žena menom Lydia ukazuje, čo všetko sa musí opatrovateľka na najprestížnejšej škole Norland College v meste Bath naučiť, aby raz mohla zarábať tisíce.

Šitie aj protiteroristický výcvik

Pre vaše deti by mala vedieť pripraviť skvelé sushi, ušila by im karnevalové kostýmy, dokonale ovláda všetky zásady prvej pomoci a ak by to bolo nutné, vedela by aj skočiť s padákom či poriadne šliapnuť na plyn. Učili sa to totiž na adrenalínovej jazde, aby boli pripravené na všetky nástrahy. Norlandské opatrovateľky musia byť školené zdravotníčky, musia ovládať niekoľko svetových jazykov, študovať psychológiu, literatúru, etiketu, ale napríklad aj španielsky, japonský či britský dvorný ceremoniál – to všetko by sa im po štvorročnom štúdiu raz mohlo hodiť.

Lydia, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje ako @thenannylifewithlyd, je jednou zo študentiek na norlandskej vysokej škole. Prezradila, že ako budúca „superopatrovateľka“ sa od začiatku štúdia naučila dokonale zavinúť a prebaliť dieťa, variť výživné jedlá, šiť, ale aj absolvovať kurzy prvej pomoci aj protiteroristický výcvik. Okrem predmetov ako „Bezpečnosť a ochrana detí, Podpora zdravia a pohody, Správanie detí a práca s rodinami a komunitami, Komunikácia v praxi, Jedlo a výživa, Šitie, Zdravie a Pohoda, Hra a učenie“ musí väčšinu svojho štúdia tráviť praxou v nemocniciach, škôlkach, školách aj špeciálnych zariadeniach.

Prísny režim

Riaditeľka školy Janer Roseová už v minulosti pre Daily Mail vysvetlila, že sa snažia, aby z Norlandu vychádzali opatrovateľky na vysokej úrovni. „Nikdy nedokážeme vytrénovať dostatok opatrovateľov. Či už ide o vojny alebo ekonomické krízy, ‚Norlanďania‘ sú všade žiadaní – možno ešte viac v náročných časoch,“ vysvetlila Roseová a dodala, že ročne prijímajú iba 100 študentov, ktorí musia dodržiavať prísny režim.