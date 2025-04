Desivé tajomstvá ukryté v Nedokončenom rukopise

Nedokončený rukopis je napínavý triler, ktorý vás vtiahne do spletitej siete záhad a temných tajomstiev. Tie postupne odkrývate s postavami, nachádzate stopy a indície, skladáte si mozaiku.

Je to mix napätia, tajomstva, ale aj jemnej filozofickej reflexie o ľudských osudoch, literatúre a písaní.

Neďaleko Grenoblu zomrie počas naháňačky mladý muž. V kufri jeho auta sa nájde telo ženy s odseknutými rukami a bez očí. Vyšetrovanie však preukáže, že mladík auto iba ukradol.

Stovky kilometrov odtiaľto sa Léane Morganovej, úspešnej spisovateľke trilerov, rúcajú posledné istoty jej života. Uprostred chaosu sa vynára jedna otázka: Nie je lepšie premeniť zničený život na nedokončený rukopis a začať nový?

Paralelný román trileru Čierna smrť ponúka mrazivú odpoveď.

Jedným z hlavných prvkov príbehu je nedokončený rukopis, ktorý je v podstate hlavnou záhadou. Tento rukopis slúži ako kľúč k odhaleniu nejednej hrôzostrašnej pravdy. Postupne zisťujete, že nie všetko je také, ako sa zdá. Že autor rukopisu, ako aj jeho zmiznutie, sú úzko spojené so zložitými a nebezpečnými udalosťami.

Nedokončený rukopis je vynikajúci príklad moderného francúzskeho thrilleru, ktorý vás zavedie do temného sveta literatúry, kde sa spájajú zločiny, tajomstvá a psychologické drámy. Miestami je to pekne zamotané, psychologicky prepracované a je to tak trocha aj intelektuálna výzva.

Z francúzskeho originálu Le Manuscrit inachevé (Fleuve Éditions, Paríž 2018) preložila Andrea Černáková.

Foto: Ikar

Milan Buno, knižný publicista