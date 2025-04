Keď podvádzal jej chorú mamu, netušila o tom. Marta Jandová odpustila otcovi Petrovi všetky hriechy

„Mamička bola strašne krásna, ako tanečníka mala krásne nohy. Škoda, že ja som tie moje zdedila po otcovi,“ smeje sa Marta Jandová, ktorá má nad životom obrovský nadhľad a berie ho s ľahkosťou napriek tomu, že osud k nej nebol milosrdný. Ako mladé dievča prišla o brata Petra aj o mamičku Janu, ktorú Martin slávny otec Petr Janda v ťažkých časoch podvádzal. Napriek všetkému dnes Marta Jandová hovorí, že by mohla vyučovať optimizmus a otcovi odpustila všetky hriechy.

Koho si to chceš vziať?!

„Keby existovala cestovná kancelária pre cesty v čase, ja by som sa vždy chcela vracať do svojho detstva,“ hovorila v 13. komnate Marta Jandová, ktorá sa nemohla narodiť do umeleckejšej rodiny. Otec Petr bol hudobnou hviezdou, keď si ako 24-ročný za ženu zobral baletku Janu, hoci tvrdil, že „kedysi im do postele skákalo veľa dievčat“.

„Moja žena bola v inom stave, tak som ju požiadal o ruku. Nič iné nám nezostávalo,“ smial sa Petr Janda, ktorého Janina rodina nechcela veľmi prijať, pretože ako umelec nevyzeral ako zo škatuľky. „Ježišmaria, Janička, koho si to chceš vziať?!“ zalamovala rukami Janina babka, ktorá však nič nezmohla. Jandovci sa vzali, narodil sa im syn Petr a o sedem rokov neskôr dcéra Marta.

Mala napísanú žiadosť o rozvod

„Otec bol super, pretože nebol skoro nikdy doma,“ spomínala so smiechom pre Český rozhlas Marta, ktorá vraj ako malá nikdy nechcela byť slávna, pretože jej prekážalo, ako ľudia na ulici neustále zastavovali jej otca. „Keď už bol doma, tak sa nám snažil všetko vynahradiť. Bol dobrý a vôbec nás nebuzeroval. Tým zlým policajtom bolo mama a otec bol ten, kto nosil darčeky,“ spomínala dcéra slávneho otca, ktorá mala v pláne študovať jazyky a prekladateľstvo. Všetko však dopadlo inak. Ako tínedžerka musela predčasne dospieť, pretože v rodine Jandovcov skončila idylka.