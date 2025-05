Známy psychiater odhaľuje nebezpečenstvá, ktoré číhajú na deti. Svojim pravidlom rozpútal obrovskú diskusiu

Odmieta sociálne siete, pretože si je vedomý ich negatívneho vplyvu. Ako psychiater pre deti a adolescentov sa však doktor Larry Mitnaul z amerického mestečka Wichita rozhodol založiť si profil na TikToku, kde prostredníctvom svojich videí zdieľa svoje poznatky nielen s mladými, ale aj s rodičmi malých detí, a varuje ich pred najrôznejšími nebezpečenstvami. Inak to nie je ani v sérii videí, ktoré tentoraz venoval pálčivej téme: čo by rozhodne svojim deťom ako psychiater nikdy nedovolil. Rodičia by si podľa neho mali dať pozor najmä na 5 vecí. Prekvapivo sú medzi nimi aj také, ktoré sme kedysi ako deti bežne zažívali.

Foto: Freepik/freepik

Pravidlo #1: Moje dieťa nikdy nebude mať vlastný smartfón

„Keď ste sa za starých čias pred technologickým boomom ako dieťa pohádali s rodičmi a možno ste si aj povedali niečo, čo vás zabolelo, obvykle ste sa hneď nato všetci zavreli do svojich izieb a premýšľali ste každý osve o tom, čo sa stalo. Dnes keď sa tí istí členovia rodiny pohádajú, rozídu sa do izieb a hneď si začnú písať s ľuďmi z ich online komunity, ktorí ich často utvrdia v ich názore, čo bráni akejkoľvek sebareflexii a spoločná reč s aktérom nezhody sa potom hľadá o to ťažšie,“ hovorí presvedčivo Mitnaul.

Deti navyše bývajú online médiami často rôznymi spôsobmi ohrozené a môžu byť i zneužité. A do tretice – smartfón je v skutočnosti taký malý zlodej – kradne nám totiž čas i skutočné záujmy. „Deti strácajú motiváciu, energiu a zvedavosť, ktoré by bez inteligentných mobilov prirodzene mali. Bez smartfónu bude vaše dieťa viac v sebe a v prítomnom okamihu,“ konštatuje odborník.

Pravidlo #2: Moje dieťa nikdy nebude mať v izbe televízor

„Na mojej klinike často vídam deti s insomniou a môže za to práve televízor. Pozeranie televízie totiž veľmi výrazne ovplyvňuje kvalitu spánku. To je asi dôvod číslo jedna, prečo by som dieťaťu televízor v izbe nepovolil,“ uvádza Mitnaul v ďalšom zo série videí.

„Ďalšia vec je, že by som chcel, aby malo dieťa viac zábavy so mnou a s rodinou. Keď dám dieťaťu do izby televízor, môžem si byť istý, že sa začne izolovať a bude sa zabávať samo. Z pozerania televízie by sa mal stať rodinný rituál, spoločný zážitok, ktorý nás zomkne k sebe a nie rozdelí. A navyše, v televízii môže dieťa neraz vidieť aj veci, ktoré nesúladia s hodnotami, ktoré im chcete v rámci rodiny do života odovzdať,“ pokračuje psychiater.

Pravidlo #3: Nikdy by som nedovolil, aby dieťa z mojich úst počulo niečo negatívne na svoju mamu