Pokrikovali po nej, že je smrtka a obluda. Eva dokazuje, že nič nie je také, ako sa zdá na prvý pohľad

„Smrtka! Obluda! Narkomanka!“ Takéto slová kričali v Olomouci po Eve Juroškovej a jej dvojičke Jaroslave, po sestrách, ktoré v českom meste nevolali inak ako „Nitěnky“. Dvojčatá známe svojou drobnou a chudou postavou prežili život, ktorý by vydal na celovečerný film a to, čo museli prekonať, si vie predstaviť len málokto.

Foto: Reprofoto YouTube - Trochu jinak

Zobrala si to najcennejšie

„Ja som mala detstvo úplne super a nádherné, idylické, krásne. Vyrastala som v harmonickej rodine, kde neboli žiadne spory, hádky a nenávisti,“ uviedla v dokumentárnom filme „Nitěnky“ Eva Jurošková, ktorá prezradila, že u nich v rodine sa nikdy nenadávalo a ani svojej sestre dvojičke nemohla povedať, že je hlúpa alebo akákoľvek iná. „To sa nesmelo, to bol hriech,“ vravela.

Foto: Reprofoto YouTube - Trochu jinak

Eva túžila byť speváčkou alebo herečkou, no život ju nakoniec priviedol k profesii zdravotnej sestry. „Moja mamička sa starala o moju chorú babičku, ktorá sa nemohla ani pohnúť a to mi dalo asi nejaké vnuknutie,“ vysvetľovala Eva, ktorej sa podarilo splniť svoj sen – stala sa zdravotníčkou, bola v skvelom kolektíve a nikdy nemala pocit, že by tam nepatrila.

Dvojičky Juroškové boli nielen zdravotnými sestrami, ale aj tanečníčkami vo folklórnom súbore a práve tam pri jednom výmennom pobyte stretla chlapca z Holandska, ktorý sa do nej zamiloval na prvý pohľad. Keď ju požiadal o ruku, Eva povedala áno a s odstupom času priznáva, že to bolo rozhodnutie z rozumu – chcela niekam utiecť. „Zobrala som si len to najcennejšie a s ťažkým srdcom som odišla do Holandska,“ spomínala Eva, ktorá v cudzine stala mamou. Vysnívaný chlapček sa ale narodil s cystickou fibrózou a lekári mu dávali maximálne šesť rokov.

Foto: Reprofoto YouTube - Trochu jinak

Začala sa nenávidieť

„To začalo trápenie. Nemohla som spať, nemohla som jesť,“ pokračovala statočná žena, ktorá sa o syna starala 24 hodín denne a robila všetko preto, aby zvrátila jeho stav. Jedno leto sa vrátila so synom do Česka a keď sa ráno prebudila, posteľ bola prázdna. Preč boli aj jeho veci s odkazom, že syna jej manžel už nevráti.