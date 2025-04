Posledné slová venoval aj mužovi, ktorý mu raz zachránil život. Pre pápeža Františka bol kľúčovou osobou

Bol v kóme, no ešte dýchal. „Keď som prišiel do Santa Marty, Svätý Otec bol ešte nažive, mal otvorené oči, mal kyslík, mal infúziu, ale nebol pri vedomí,“ povedal pre taliansku televíziu Rai lekár Sergio Alfieri, ktorého k pápežovi Františkovi privolali krátko pred jeho smrťou. Uznávaný lekár opísal dôležité momenty a verejnosť sa dozvedela aj posledné slová, ktoré mu pápež venoval.

Svätý Otec netrpel

Pápež František prekonal dvojitý zápal pľúc a keď sa už zdalo, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje, prišla náhla smrť. Jeho skon šokoval nielen veriacich po celom svete, ale aj lekára Sergia Alfieriho, ktorý ho liečil počas päťtýždňovej hospitalizácie v nemocnici Gemelli. Ako spomínal pre televíziu Rai, s kolegami navštívili pápeža vo Vatikáne ešte minulú stredu, kedy bol František unavený, ale vo veľmi dobrej kondícii.

„Vrátili sme sa aj na Bielu sobotu a zarazila ma jedna vec,“ prezradil Alfieri, ktorému sa pápež priznal, že počas najväčších kresťanských sviatkov stihol navštíviť ľudí vo väzení. „Ale zlomilo mu to srdce, pretože im už nedokázal umyť nohy,“ spomínal lekár, ktorého privolali do pápežovho bytu v rezidencii Svätej Marty vo Vatikáne aj vo Veľkonočný pondelok krátko pred jeho smrťou.

„Keď som prišiel do Domu svätej Marty, Svätý Otec bol ešte nažive. Mal otvorené oči, kyslíkovú masku, infúziu, no nebol pri vedomí. Snažili sme sa zistiť, čo mu je – nešlo o problémy s dýchaním. Bol stále nažive, ale v kóme,“ pokračoval Alfieri. Pápež vtedy už nevnímal. „Musela to byť krvná zrazenina, pravdepodobne utrpel mozgovú príhodu. Môžem však s istotou povedať: Svätý Otec netrpel,“ uzatvoril lekár a potvrdil, že pápež František zomrel na mozgovú príhodu, kómu a nezvratný kardiocirkulačný kolaps.

Posledné slová

Poslednýkrát sa Svätý Otec objavil na verejnosti len niekoľko hodín pred svojou smrťou, keď počas Veľkonočnej nedele predniesol požehnanie „Urbi et orbi“ z balkóna Baziliky svätého Petra. „Myslíte, že to zvládnem?“ citoval portál Vatican News Františkove obavy, ktoré adresoval svojmu zdravotnému asistentovi Massimilianovi Strapettimu.