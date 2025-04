Pokojne mi to povedz, ja to pochopím. Hana Rapantová si pri manželovi a svokre musela zvyknúť na jednu vec

Keď sa jej na jednom z festivalov prihovoril lámanou slovenčinou, ani vo sne by jej nenapadlo, že raz bude fungovať vo vzťahu na diaľku. Hana Rapantová, ktorá už dnes patrí medzi legendárne hlásateľské hviezdy slovenskej televízie, našla osudovú lásku až pred štyridsiatkou. S manželom im to však klape už niekoľko rokov, a tak v rozhovore pre Život prezradila, aké to je žiť s cudzincom a čo ju v manželstve s ním prekvapilo.

V slovenčine kurizoval babám

Bývalá hlásateľka sa s Holanďanom Robbertom zoznámila na festivale Pohoda v Trenčíne. Cudzinec chodieval roky na Slovensko a ovládal niektoré naše frázy. „A tiež už v slovenčine vedel kurizovať babám, to mal výborne naučené,“ smiala sa Hana, ktorá sa do muža zo zahraničia zamilovala.

Dvojica si napokon po štyri a pol roku randenia povedala svoje áno. Hana nad svadbou neváhala, aj keď vedela, že s manželom Robbertom ich čaká vzťah na diaľku – pracuje totiž ako manažér v Holandsku, zatiaľ čo ona má ako moderátorka záväzky na Slovensku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1029702568137580&set=a.106283537146159&type=3&ref=embed_post

Napriek diaľke im to však už roky funguje a Hana teraz porozprávala, čo na svojom manželovi oceňuje najviac. Holanďania sú podľa nej predovšetkým veľmi priami a otvorení. „Keď sa im niečo nepozdáva alebo s vami nesúhlasia, nemajú problém vám to povedať. Ale povedia to s rešpektom, slušne a veľmi normálne. Je to trošku taká škola komunikácie v tom zmysle, že nemusíte zakaždým súhlasiť, ale môžete sa rešpektovať a môžete povedať nie bez toho, aby sa tá druhá strana urazila,“ vysvetľuje, aké to je žiť s cudzincom. A podobne bezprostredne je podľa jej slov naučená komunikovať aj Robbertova mama, Hanina svokra. Moderátorka to pochopila už na jednej z prvých návštev.

Nemusí sa na nič hrať