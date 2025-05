Zdravo, chutne a bez výčitiek. Perkelt od Dominiky Cibulkovej si vychutnajú aj tí, ktorí chcú zostať fit

Zaradím do svojho jedálnička, odkázala jej jedna z fanúšičiek.

Jedlo miluje, no aj napriek tomu sa od istého momentu snaží užívať si chuť obľúbených chodov s rozumom a o svoje zdravšie verzie tradičných receptov sa najnovšie delí aj s fanúšikmi na Instagrame. Dominika Cibulková sa v momente, keď sa už vo svojom tele necítila dobre, rozhodla pre zmenu a vo svojom odhodlaní vytrvala až doteraz.

Motivuje seba aj fanúšikov

„Som človek, ktorý miluje jesť, ale už stačilo a chcem sa páčiť aj sama sebe. Človek nevie zmeniť svoju podstatu, to, že som gurmánka priznávam,“ prezradila o sebe vlani v podcaste Do hĺbky. Bývalej tenistke sa odvtedy podarilo za 14 mesiacov schudnúť viac ako 20 kilogramov a to najmä vďaka pohybu a upravenému jedálničku.

Recepty, podľa ktorých dodnes varí, spísala aj do vlastnej aplikácie a nedávno sa rozhodla, že ich predstaví svojim fanúšikom. V jednom z nových videí pripravuje napríklad tradičný perkelt, ktorý sa dá jednoducho premeniť na zdravé jedlo, na ktorom si dobre pochutíte.

„Samozrejme, niečo z našej kuchyne. Perkelt zdravo, chutne a bez výčitiek,“ napísala k svojmu videoreceptu známa športovkyňa, ktorá týmto spôsobom sledovateľov motivuje k zdravšiemu životnému štýlu. „Vyskúšané, veľmi dobré! Zaradím do svojho jedálnička,“ odkázala jej pod videom jedna z fanúšičiek.

Perkelt podľa Dominiky Cibulkovej: